Madagascar: Manarintsoa Isotry - Un bandit tué par les balles de ses complices

Un bandit présumé, qui guidait les policiers à la recherche de ses complices, a été tué par les tirs de l'un d'eux à Manarintsoa Isotry. Le tireur a pris la fuite.

Des coups de feu en rafale ont fortement surpris et effrayé les habitants de Manarintsoa Isotry et des environs, jusqu'à Andavamamba, avant-hier, à partir de 22 heures. Les riverains se sont interrogés sur leur origine. Certains ont pensé à une attaque de bandits. Il s'agissait pourtant d'un échange de tirs entre la police et des individus présumés être des bandits.

Un homme a été tué par balle. Identifié comme un bandit présumé, il avait été emmené pour guider les policiers à la recherche de ses complices. Il a finalement été atteint par les tirs de l'un d'eux, selon les explications de la Police nationale. Le tireur a réussi à s'enfuir dans l'obscurité.

Cette opération menée à Manarintsoa Isotry fait suite aux investigations et aux recherches concernant l'attaque meurtrière contre un commerçant à Anosibe. L'affaire est toutefois loin d'être close.

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Quelques semaines se sont écoulées depuis l'attaque à main armée perpétrée au marché d'Anosibe, qui a coûté la vie à un jeune entrepreneur. La Brigade criminelle, section quatrième (BC4), sise à Anosy, a mené les investigations pour retrouver les responsables. Plusieurs personnes impliquées ont ainsi été identifiées, à la suite notamment de l'arrestation d'un homme à Betroka.

Cachette

« Les recherches se sont poursuivies et un bandit présumé, considéré comme l'un des fournisseurs d'armes, a été arrêté à Antananarivo. Une arme artisanale accompagnée d'une cartouche a été saisie sur lui. Il a dénoncé d'autres complices, dont l'un serait en possession du pistolet Makarov utilisé lors de l'attaque d'Anosibe. Selon les informations recueillies, ce dernier disposerait d'une cachette dans une maison à Manarintsoa », a indiqué la Police nationale.

L'enquête a également révélé que le bandit présumé détenant le pistolet Makarov changeait régulièrement de lieu de séjour. Contrairement à ses habitudes, il ne restait pas dans une seule maison. Avant-hier soir, les policiers de la BC4 et les éléments du Service anti-gang (SAG) circulaient déjà dans le secteur. L'homme arrêté précédemment, sur lequel une arme artisanale avait été saisie, les accompagnait pour leur indiquer les lieux.

« Il était environ 22 heures lorsque le malfaiteur recherché, qui se faisait discret, est apparu. Il a immédiatement ouvert le feu, déclenchant un échange de tirs. Le bandit a réussi à s'échapper par les ruelles sombres. Entre-temps, l'homme qui guidait les policiers a été atteint par les balles de son complice en fuite. Malgré les efforts déployés pour le soigner, il n'a pas survécu. Les recherches et les fouilles des environs se sont poursuivies. Le pistolet Makarov a été retrouvé à terre dans une ruelle », a ajouté la Police nationale.