Madagascar: Transport - Un millier de bajajs clandestins circulent à Mahajanga

29 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

À Mahajanga, la commune s'apprête à sanctionner les Transporteurs de taxi-moto (TMT) qui n'ont pas renouvelé leur licence d'exploitation. Le délai de régularisation, fixé à la fin du mois de mai, est dépassé depuis plusieurs mois.

« Ils sont 2 400 tricycles en règle et ayant renouvelé leur licence cette année. Ces bajajs ont obtenu les nouveaux autocollants depuis quelques mois. Le mois de novembre approche déjà et le délai est déjà dépassé depuis la fin du mois de mai.

La municipalité va prendre les dispositions nécessaires pour les récalcitrants. Nous les exhortons à se régulariser rapidement », a déclaré Maeva Portos, directeur des transports urbains de la commune de Mahajanga.

Sur les 3 250 bajajs enregistrés auprès de la commune, plus de 800 circulent clandestinement dans la ville. Ces véhicules opèrent sans autorisation et sans s'acquitter des taxes correspondantes.

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