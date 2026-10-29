Madagascar: Circulation - Une centaine de motocyclistes verbalisés

Trois cent soixante-dix motos ont été interceptées et contrôlées lors d'une vaste opération menée par la Police nationale, dans la nuit du 27 octobre, à Antananarivo. Les contrôles ont été effectués de jour comme de nuit afin de réduire les accidents de la circulation et l'insécurité.

Au cours de cette opération, de nombreuses infractions ont été constatées. Cinquante-deux conducteurs de deux-roues ont été surpris à transporter trois personnes ou plus sur une même moto. Par ailleurs, deux cent cinquante-six personnes ne portaient pas de casque, une pratique particulièrement dangereuse.

En outre, cinquante conducteurs ne possédaient pas de permis de conduire pour deux-roues et dix ont été interceptés au guidon de leur moto après avoir consommé de l'alcool. Au total, cent une motos ont été immobilisées et des sanctions ont été immédiatement appliquées.

Les autres conducteurs ont fait l'objet d'un relevé d'identité et d'un avertissement ferme. Ils ont été informés qu'en cas de nouvelle infraction, ils seraient directement sanctionnés, sans autre avertissement.

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Selon une source policière, les opérations de contrôle de ce type se poursuivront jour et nuit dans toute la capitale. L'objectif est d'inciter les conducteurs à respecter le Code de la route et à préserver leur vie ainsi que celle des autres usagers.