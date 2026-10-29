Togo: Un budget en baisse mais des priorités affirmées

29 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Le projet de budget 2027 consacre 490 milliards de Fcfa aux investissements, avec trois priorités : la sécurité, les services sociaux de base et la transformation économique. Un choix opéré dans un contexte international incertain, souligne La Nouvelle Tribune.

Adopté le 22 octobre en Conseil des ministres, le projet de loi de finances est en recul de 2,5 % par rapport à 2026. Une baisse que le gouvernement attribue principalement à la conjoncture mondiale, marquée par les tensions géopolitiques, la hausse des prix des hydrocarbures et le durcissement des conditions de financement.

Face à des ressources plus contraintes, le gouvernement promet de renforcer la discipline budgétaire, d'améliorer la collecte des recettes et l'efficacité des dépenses. Il mise aussi sur la digitalisation, le suivi des projets et la transparence dans la gestion des finances publiques.

Le texte doit désormais être examiné par le Parlement.

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