Afrique: Accord Togo-Russie sur le nucléaire civil

Le géant russe Rosatom et le ministère togolais de l'Énergie ont signé mercredi à Moscou, en marge du sommet Russie-Afrique, un mémorandum d'entente sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique.

Le document a été paraphé par le directeur général de Rosatom, Alexeï Likhachev, et le ministre délégué chargé de l'Énergie, Robert Koffi Messan Eklo. L'information est donnée jeudi par l'agence African Initiative, financée par la Russie.

Il prévoit la création de groupes de travail chargés d'évaluer des projets dans l'énergie nucléaire, mais aussi dans les applications non énergétiques de l'atome, comme la médecine ou l'agriculture. Les deux parties veulent également organiser la formation de spécialistes togolais et mener des actions pour favoriser l'acceptation du nucléaire par la population.

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Selon Alexeï Likhachev, l'une des pistes les plus prometteuses est le recours à des centrales nucléaires flottantes, pour un approvisionnement électrique fiable et bas carbone. La Russie exploite déjà ce type d'installation : l'Akademik Lomonosov, amarré dans l'Arctique russe, alimente une ville isolée depuis 2020. Ces unités montées sur des barges peuvent être installées dans un port, sans nécessiter la construction d'une centrale classique, ce qui pourrait convenir à un pays côtier comme le Togo.

Rosatom, champion de l'export nucléaire

Créée en 2007, Rosatom est la société d'État qui pilote l'ensemble de la filière nucléaire russe, de l'extraction d'uranium à la construction de réacteurs. C'est aujourd'hui l'un des premiers exportateurs mondiaux de centrales nucléaires, avec des chantiers en Turquie, au Bangladesh, en Hongrie ou encore en Égypte, où elle construit la centrale d'El Dabaa, la première du pays. Elle discute également d'un projet de centrale avec l'Éthiopie.

Le Togo accueillera en juin 2027 le Nuclear Energy Innovation Summit for Africa (NEISA).

Un mémorandum reste toutefois une première étape : de tels projets exigent des années de préparation, un cadre réglementaire solide et des financements considérables.