Congo-Kinshasa: Journée des Nations Unies - Les groupes vulnérables plaident pour un pays plus inclusive

À l'occasion de la Journée des Nations Unies, célébrée mercredi 28 octobre 2026 au siège de la MONUSCO à Kinshasa, les représentants des personnes vivant avec handicap, des peuples autochtones pygmées et des personnes atteintes d'albinisme ont pris part à une rencontre d'échanges publics placée sous le thème : « Ne laisser personne de côté, ensemble pour une RDC inclusive ».

Cette activité a réuni notamment le Coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire des Nations Unies en RDC, Damien Mama, ainsi que le ministre des Droits humains. Elle visait à mettre en lumière les défis auxquels font face plusieurs communautés vulnérables et à promouvoir leur participation à la vie sociale, économique et politique du pays.

Malgré les progrès enregistrés en matière d'inclusion, les participants ont souligné que ces groupes restent confrontés à de nombreuses discriminations. Ils ont notamment évoqué les difficultés d'accès à l'éducation, aux soins de santé, aux opportunités économiques et à la participation citoyenne.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En donnant la parole aux représentants de ces communautés, les Nations Unies et le Gouvernement entendent contribuer à réduire ces inégalités et à renforcer leur inclusion dans la société congolaise.

Prenant la parole au nom des peuples autochtones pygmées, Jean-René Nzape, rapporteur général de cette communauté, a salué les avancées réalisées en matière de représentation au sein du système des Nations Unies.

« Cette inclusion sociale nous amènera vers davantage d'avancées. Avant cette journée, nous comptions déjà quatre représentants des peuples autochtones pygmées recrutés au sein du système des Nations Unies, à la suite d'un appel à candidatures destiné notamment aux peuples autochtones et à d'autres groupes vulnérables », a-t-il déclaré.

De son côté, Damien Mama a félicité le Gouvernement congolais pour les efforts déployés en faveur d'une plus grande inclusion dans les processus de recrutement. Il a toutefois estimé que les engagements et les textes adoptés devaient désormais produire des résultats concrets.

« Des efforts importants ont été accomplis par le pays sur les questions liées à l'inclusion des personnes vivant avec handicap. Mais au-delà des textes, des programmes et des discours, ces engagements doivent se traduire par des actions concrètes capables de bénéficier directement aux personnes qui risquent d'être laissées de côté », a-t-il souligné.

La manifestation s'est clôturée par une visite des stands d'information de plusieurs agences du système des Nations Unies présentes en République démocratique du Congo, permettant aux participants de découvrir leurs programmes et initiatives en faveur de l'inclusion sociale.