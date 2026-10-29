Congo-Kinshasa: Ligue 1 - Aigles du Congo - Maniema Union, un duel à enjeux pour lancer la 3e journée

La troisième journée du championnat national de football, la Ligue 1, débute ce jeudi 29 octobre 2026 avec, au programme, une grande affiche du groupe B entre le Football Club Les Aigles du Congo, vice-champion en titre, et l'AS Maniema Union de Kindu, qui fait son entrée dans la compétition après avoir manqué les deux premières journées en raison de sa participation à la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Le coup d'envoi de cette rencontre est prévu à 15 heures au stade Père Raphaël de Kinshasa.

Ce choc revêt une importance particulière pour les deux équipes. D'une part, l'AS Maniema Union entend se servir de ce championnat pour préparer ses matchs du groupe C de la Coupe de la CAF, dont les adversaires ont été connus mercredi.

D'autre part, Les Aigles du Congo abordent chaque rencontre avec sérieux, avec l'ambition de terminer en tête du classement à l'issue de la saison et de retrouver les compétitions africaines la saison prochaine, après leur élimination en Ligue des champions de la CAF lors de l'exercice 2026-2027.

À l'issue des deux premières journées du championnat national de Ligue 1, lancé le 20 octobre 2026, le classement se présente comme suit :

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Groupe A

le FC Saint-Éloi Lupopo et l'AS Simba occupent les deux premières places avec quatre points chacun, suivis du FC Tanganyika, également crédité de quatre points. Blessing FC est quatrième avec trois points, tandis que l'AS Malole occupe la cinquième position avec deux points.

Groupe B