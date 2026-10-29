Congo-Kinshasa: A Boma, les acteurs du secteur de l'ESU évaluent cinq ans de mise en oeuvre du système LMD

Cinq ans après l'introduction du système Licence-Master-Doctorat (LMD) en République démocratique du Congo, les acteurs de l'Enseignement supérieur, universitaire, de la recherche scientifique et de l'innovation se sont réunis à Boma pour faire le point sur l'application de cette réforme académique.

Organisés à la suite de l'ouverture officielle de l'année académique 2026-2027, les travaux, clôturés mercredi 28 octobre après deux jours d'échanges, ont permis d'évaluer les avancées enregistrées ainsi que les difficultés rencontrées depuis l'entrée en vigueur du système LMD au cours de l'année académique 2021-2022.

Parmi les défis relevés figure l'adaptation des méthodes pédagogiques aux exigences de cette réforme. Selon le professeur Sangabau Raymond, conseiller académique de la ministre de l'ESURSI, certains enseignants continuent d'appliquer les anciennes approches d'enseignement, alors que le LMD exige de nouvelles pratiques centrées sur l'étudiant et l'acquisition des compétences.

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Il a également souligné la nécessité de renforcer la mobilité des étudiants entre les établissements d'enseignement supérieur. À titre d'exemple, un étudiant n'ayant pas suivi un cours dans son université pourrait désormais le suivre dans un autre établissement qui l'organise, avant que sa note ne soit transmise à son institution d'origine.

Pour le professeur Érick Kisonga Manuku de l'Université de Kinshasa, le système LMD répond avant tout aux besoins du marché de l'emploi en mettant l'accent sur l'approche par compétences.

Selon lui, les employeurs recherchent davantage des diplômés capables de s'intégrer rapidement dans le monde professionnel plutôt que des candidats disposant uniquement de connaissances théoriques. Le système vise ainsi à rapprocher la formation universitaire des réalités du marché du travail.

Au terme des assises, les participants ont estimé que la réussite du système LMD dépendra de l'application effective de ses principes dans les établissements d'enseignement supérieur. Ils ont insisté sur la nécessité de former des diplômés combinant solides connaissances académiques et compétences pratiques, conformément aux objectifs de la réforme.