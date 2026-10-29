Congo-Kinshasa: Kasaï-Central - La recrudescence des viols sur mineures à Demba suscite l'inquiétude

Une recrudescence des cas de viols sur mineures enregistrée dans le territoire de Demba, au Kasaï-Central, suscite l'inquiétude des organisations de protection de l'enfance. Selon la Synergie des structures de protection, en collaboration avec la Nouvelle Société civile congolaise (NSCC), environ quatre cas ont été signalés entre le 21 et le 27 octobre dans trois secteurs de ce territoire.

D'après ces organisations, les victimes sont des filles âgées de 10 à 15 ans. Les faits ont été rapportés à Katamba Mbelu, dans le secteur de Bena Mamba, au village de Tshintshiaku, dans le secteur de Tshibungu, ainsi qu'au quartier Kapinga Ngombe, dans la cité de Demba.

Les victimes se trouvent actuellement au sein de leurs familles. Toutefois, leur prise en charge demeure insuffisante, déplorent les structures de protection. Elles indiquent également que plusieurs suspects sont toujours en fuite. Un seul présumé auteur a été arrêté avant d'être transféré à la prison centrale de Kananga.

Face à cette situation, la Synergie des structures de protection et la Nouvelle Société civile congolaise appellent la justice à ouvrir des enquêtes approfondies afin de retrouver et de poursuivre les auteurs présumés en fuite.

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Ces organisations exhortent par ailleurs les familles des victimes à poursuivre les procédures judiciaires jusqu'à leur aboutissement. Elles demandent aussi aux partenaires techniques et financiers de renforcer leurs interventions dans les zones les plus exposées aux violences faites aux enfants.

Enfin, elles invitent la population à dénoncer systématiquement les cas de violences sexuelles et à redoubler de vigilance afin de mieux protéger les enfants contre ce type d'abus.