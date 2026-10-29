Congo-Kinshasa: Le Gouvernement sensibilise pour une meilleure gestion des déchets électroniques

Le gouvernement congolais, à travers le ministère de l'Environnement, renforce sa mobilisation en faveur d'une meilleure gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) sur l'ensemble du territoire national. Cette volonté a été réaffirmée, mardi 27 octobre, lors d'une journée de sensibilisation organisée en marge de la Journée internationale des déchets d'équipements électriques et électroniques, célébrée chaque année le 14 octobre.

Au cours des échanges, les intervenants ont insisté sur la nécessité de mettre en place des infrastructures de collecte, de tri, de réemploi, de recyclage et de valorisation des déchets dans les principales villes du pays. L'objectif est de réduire les impacts environnementaux de ces déchets et de contribuer à l'assainissement du cadre de vie des populations.

À Kinshasa, la gestion des déchets électroniques constitue un défi environnemental, sanitaire et socio-économique de plus en plus préoccupant. Avec une population estimée à plus de 17 millions d'habitants et l'utilisation croissante des téléphones portables, ordinateurs, téléviseurs et appareils électroménagers, le volume des équipements en fin de vie connaît une augmentation rapide.

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Intervenant lors de cette rencontre, la directrice générale de la Régie de gestion des déchets de Kinshasa (REGEDEK), Fanny Salmon, a mis en garde contre certaines pratiques artisanales utilisées pour récupérer des matériaux contenus dans ces appareils. Elle a notamment cité le brûlage à l'air libre des câbles pour extraire le cuivre, une méthode qui libère des substances toxiques polluant les sols, les nappes phréatiques et l'air ambiant.

Selon elle, ces pratiques exposent les populations riveraines à d'importants risques sanitaires, notamment des maladies respiratoires et d'autres affections liées à l'exposition aux substances toxiques.

De son côté, le ministre de l'Économie numérique, Augustin Kibassa, représentant la ministre de l'Environnement, a souligné que la gestion des déchets électriques et électroniques nécessite une action concertée de tous les acteurs concernés. Il a appelé à l'implication des pouvoirs publics, des entreprises, des importateurs, des distributeurs, des opérateurs de collecte et de recyclage ainsi que des citoyens.

Cette 9e édition de la Journée internationale des déchets d'équipements électriques et électroniques est placée sous le thème : « Ne jetez plus vos appareils électroniques, rapportez-les », un message visant à encourager les bonnes pratiques en matière de gestion et de recyclage des équipements en fin de vie.