Congo-Kinshasa: Ebola - La situation régionale appelle «à davantage de soutien», car «aucun pays n'est actuellement à l'abri»

Les ministres de la Santé des différents pays africains se sont réunis mercredi 28 octobre, lors d'une réunion virtuelle d'urgence convoquée par les autorités sanitaires de l'Union africaine.

Le virus Ebola Bundibugyo a été officiellement détecté dans trois régions africaines, avec des cas en RDC, en Ouganda, au Kenya et au Nigeria. Cinq mois après le début de cette nouvelle épidémie, la barre des 10 000 cas a été dépassée le 27 octobre. La situation appelle une réponse régionale et une forte coordination entre les autorités sanitaires des différents pays du continent.

L'épidémie d'Ebola en cours est plus mortelle que celle qui avait frappé l'Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016 et « aucun pays n'est actuellement à l'abri », selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC). La surveillance des activités transfrontalières doit être renforcée et un accord-cadre va notamment être élaboré dans ce sens.

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Jide Idris, le directeur du Nigeria CDC, est notamment intervenu lors de la réunion des ministres de la Santé ce mercredi 28 octobre : « Pour être préparé, il faut d'abord contrôler les points d'entrée. Nos services sanitaires travaillent main dans la main avec les douanes et l'immigration, pour que le virus n'entre pas dans notre pays. Pour chaque vol arrivant au Nigeria, les passagers remplissent un formulaire de déclaration de santé en ligne. L'objectif est d'identifier d'éventuels cas d'Ebola. »

Appel au soutien

Le ministre de la Santé du Kenya est revenu quant à lui sur les efforts qui ont permis de contenir la diffusion de la maladie, à la suite de la contamination de neuf Kényans.

Son homologue ougandais, le Dr Chris Baryomunsi, s'est félicité de l'éradication officielle du virus dans son propre pays, mais en gardant un ton mesuré : « Nous devons aussi être honnêtes avec nous-mêmes : l'expérience de l'Ouganda ne peut pas simplement être transposée à un autre pays sans tenir compte des réalités sur le terrain. La situation dans l'est de la RDC est plus complexe, avec l'insécurité et un terrain difficile... Ces circonstances appellent à davantage de soutien, et non des critiques. »

La question des financements est également cruciale et l'utilisation de ces fonds sera contrôlée de près, assure l'Africa CDC.

Chaînes de transmission

80 % des nouveaux cas déclarés ne sont pas enregistrés dans les listes de cas contacts et jusqu'à 65 % des décès surviennent « au niveau communautaire ». Ce qui témoigne de la persistance de chaînes de transmission non identifiées. À ce titre, le virologue congolais Jean-Jacques Muyembe indique, au micro de Liza Fabbian, qu'il est désormais crucial de « clarifier la source de contamination » de la patiente dépistée au Nigeria, grâce aux efforts conjoints de tous les pays concernés.