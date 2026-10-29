Le 3e sommet Russie-Afrique a été lancé ce mercredi 28 octobre pour deux jours. Le président russe Vladimir Poutine a réuni à Moscou des représentants de 48 pays du continent. Cette première journée a été dominée par des discussions autour du développement des relations économiques. Le maître du Kremlin et son homologue burundais, Évariste Ndayishimiye, président en exercice de l'Union africaine, ont fixé les grandes lignes des objectifs de coopération.

Le centre-ville de Moscou est quadrillé. Dans la capitale russe, 22 chefs d'État sont présents. Face à eux, Vladimir Poutine liste les résultats de sa politique africaine : coopération militaire, sécurité alimentaire, santé et l'accès aux technologies, l'un des mots-clés de ce 3e sommet, rapporte notre correspondant à Moscou, Thomas de Saint-Léger. La dynamique, dit Vladimir Poutine, profite au continent.

« Nous occupons une place de premier plan dans la course mondiale à la souveraineté technologique et je veux souligner que la Russie est prête à partager son expertise de pointe et son savoir-faire dans les technologies numériques avancées avec ses partenaires africains », a affirmé Vladimir Poutine.

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« De grandes entreprises russes sont déjà implantées et contribuent au développement socio-économique des pays africains. L'année dernière, les échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique ont dépassé les 27 milliards de dollars, contre 18 en 2022. Je suis convaincu que nous pouvons bientôt doubler, au moins, ce volume d'échanges », a déclaré le président russe.

Des résultats concrets selon l'UA

Ces chiffres sont encore très modestes par rapport à d'autres acteurs. Et la balance est déséquilibrée : la Russie exporte beaucoup plus qu'elle n'importe. Ses investissements sont limités. Les promesses et accords signés doivent donner des résultats et du concret, selon le président de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye.

Dans cette optique, une plateforme lancée cet été doit permettre d'accompagner les projets des investisseurs russes en Afrique. « Faisons de ce forum non pas un simple cadre de déclaration d'intention, mais un véritable espace de décision, de conclusion de contrats, de lancement de projets d'investissement et d'initiatives humanitaires ayant un impact réel sur la vie de nos populations », a déclaré Évariste Ndayishimiye.

Des partenariats gagnant-gagnant

L'Afrique recherche des partenariats gagnant-gagnant qui doivent lui permettre de renforcer sa capacité à créer sa propre richesse, ajoute encore Évariste Ndayishimiye. Le président de l'UA a invité les entreprises russes à investir pour renforcer les capacités des pays africains à créer leurs propres richesses.

Vladimir Poutine s'est de son côté posé en interlocuteur de confiance, en garant de la place de l'Afrique dans un ordre mondial multipolaire. Le président russe est maintenant lancé dans un marathon diplomatique, avec une vingtaine d'entretiens bilatéraux à son agenda et deux nouvelles séances plénières, ce jeudi, cette fois au Kremlin où les questions géopolitiques seront plus spécifiquement abordées.