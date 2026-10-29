Congo-Kinshasa: C64 - La Conférence des présidents recadre le Présidium et rejette une médiation entre Tshisekedi et Kabila

La Conférence des présidents de la Coalition Article 64 (C64) a réaffirmé, mercredi 28 octobre 2026 à Kinshasa, son rôle d'organe décisionnel de la plateforme. Dans une déclaration rendue publique à l'issue du conclave de Rome tenu par le Présidium de la plateforme, la Conférence des présidents appelle le Présidium au respect des textes fondateurs de la coalition, rejette toute initiative de médiation entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila et exige la libération de trois de ses membres arrêtés.

Pour la Conférence des présidents, les décisions engageant la coalition doivent être prises dans le strict respect des mécanismes de gouvernance prévus par le Pacte de confiance de la C64.

Elle insiste sur le fait que la Conférence des présidents demeure l'instance habilitée à définir les orientations stratégiques de la plateforme et rappelle que le principe de collégialité doit guider toute initiative politique.

Rejet d'une médiation entre Tshisekedi et Kabila

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La structure s'oppose par ailleurs à toute démarche visant à faire du Présidium un médiateur entre le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila.

Selon elle, la mission première de la C64 consiste à défendre l'ordre constitutionnel ainsi que les acquis démocratiques du pays.

Toute éventuelle médiation politique ne pourrait être envisagée que dans le cadre d'un dialogue national inclusif impliquant des acteurs reconnus tels que la CENCO, l'ECC, l'Union africaine ou d'autres partenaires internationaux, souligne la déclaration.

La coalition réclame la libération de trois membres

Sur le plan judiciaire, la Conférence des présidents de la C64 appelle à la libération immédiate et sans condition de trois de ses membres : Marley Vuvu, Prince Epenge et Stéphane Shiso.

La coalition estime que ces personnalités doivent être remises en liberté et assure poursuivre son engagement en faveur du respect des libertés publiques et des principes démocratiques en République démocratique du Congo.

La déclaration de la Conférence des présidents de la C64 intervient au lendemain du conclave de Rome tenu par le Présidium, qui s'est clôturé le 27 octobre.

A l'issue de ce conclave, le Présidium avait annoncé son intention de mener des démarches pour un dialogue entre Felix Tshisekedi et Joseph Kabila.

Le rejet de cette initiative par la Conférence des présidents illustre des divergences internes sur l'orientation de la plateforme.