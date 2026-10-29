Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Un enfant tué et six civils blessés dans des tirs attribués au FRN à Walikale

Un enfant de cinq ans a été tué et six autres civils grièvement blessés mercredi 28 octobre dans le groupement Waloa Yungu, en territoire de Walikale (Nord-Kivu), à la suite de tirs d'explosifs attribués aux rebelles du Front pour la Refondation de la nation (FRN), selon des sources coutumières et de la société civile locales.

D'après plusieurs sources locales, les projectiles ont été tirés depuis les localités de Kibati et Kashebere, dans le groupement voisin de Luberike, où sont retranchés les rebelles du FRN. Les engins ont ensuite explosé dans les villages de Kangati, Mikumbi, Ngenge et leurs environs.

Selon les mêmes sources, ces tirs visaient initialement des positions des combattants Wazalendo. Cependant, plusieurs obus ont atteint des zones habitées, causant la mort d'un enfant de cinq ans et faisant six blessés graves parmi les civils.

Les blessés ont été évacuées vers une structure sanitaire de la région pour y recevoir des soins. Des sources médicales indiquent que leur état de santé reste préoccupant. Une structure de santé qui accueille des femmes et des enfants déplacés aurait également été touchée lors de ces bombardements.

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Cet incident intervient dans un contexte de reprise des affrontements entre les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), appuyées par les Wazalendo, et les rebelles du FRN sur l'axe Kashebere-Kibati, dans le groupement Luberike. Des tirs d'armes lourdes et légères ont été entendus pendant plusieurs heures au cours de la journée de mercredi.

Selon les sources locales, ces combats sont liés à une nouvelle offensive de l'armée congolaise visant à reprendre les zones contrôlées par le FRN dans plusieurs groupements du territoire de Walikale, situés à la limite avec le territoire voisin de Masisi.