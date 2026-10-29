Congo-Kinshasa: Arrestation de Prince Epenge - Martin Fayulu dénonce une « justice à deux vitesses »

L'opposant politique Martin Fayulu a dénoncé, mercredi 28 octobre, la détention de Prince Epenge, président de l'ADDCongo, deuxième vice-président et porte-parole de Lamuka, ainsi que membre de la Coalition C64.

Dans un message publié sur son compte X, Martin Fayulu a réagi au déferrement de Prince Epenge devant le parquet près le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe après 48 heures passées en détention au Conseil national de cybercriminalité. Il exige le respect des droits fondamentaux de l'opposant et appelle à une procédure judiciaire impartiale.

Prince Epenge serait accusé de propagation des faux bruits dans l'affaire du décès de son partisan, Manasse Lomboto. M. Epenge a attribué sa mort aux violences enregistrées lors de la manifestation du 15 septembre 2026. Ce que le parquet estime être faux, rapportent plusieurs sources.

Le leader de l'ECiDé qui soutient, lui aussi, que la mort de Manasse Lomboto est survenue à la suite des violences du 15 septembre attribuées à la « Force du progrès », exige une enquête indépendante, impartiale et approfondie sur ce décès.

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Martin Fayulu rappelle également que la plainte introduite en rapport à cette affaire par les avocats de la C64 doit être examinée avec diligence, sans « manoeuvres dilatoires ni faux-fuyants ». Selon lui, Prince Epenge ne peut être érigé en bouc émissaire dans cette affaire.

« La justice doit faire éclater la vérité et établir les responsabilités pénales individuelles, y compris hiérarchiques et opérationnelles, sans pression politique ni justice à deux vitesses », a conclu l'opposant.

Prince Epenge avait été arrêté dimanche 25 octobre, à l'aéroport de N'djili par des individus non identifiés alors qu'il devait se rendre à Rome, en Italie, pour participer à une réunion de la Coalition article 64 (C64), selon son parti politique.