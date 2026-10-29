Congo-Kinshasa: Bunia - La MONUSCO sensibilise des femmes à la prévention du cancer du sein et du col de l'utérus

Une soixantaine de femmes policières et leaders communautaires ont participé mercredi 28 octobre 2026 à Bunia à une séance de sensibilisation sur la prévention du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. Organisée par le Réseau des femmes de la Police des Nations unies (UNPOL) et la Cellule Genre de UNPOL, cette activité s'inscrivait dans le cadre de la clôture du mois d'Octobre rose consacré à la lutte contre ces deux maladies.

L'objectif de cette initiative était d'informer les participantes sur les facteurs de risque, les moyens de prévention et l'importance du dépistage précoce de ces cancers, qui figurent parmi les principales causes de mortalité chez les femmes.

Au total, quarante-sept femmes et six hommes ont pris part à cette activité, marquée notamment par des exposés théoriques et des exercices pratiques d'auto-examen des seins destinés à faciliter la détection précoce d'éventuelles anomalies.

Les séances ont été animées par le capitaine Cheikh Ahmadou Bamba Mané, médecin-chef de l'Unité de police constituée sénégalaise (SEN-FPU), et la docteure Josée Wanican, gynécologue.

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Selon les intervenants, une meilleure connaissance des méthodes de prévention et un dépistage régulier permettent de réduire considérablement les risques liés à ces deux cancers.

Les organisateurs estiment que la sensibilisation demeure l'un des moyens les plus efficaces pour lutter contre ces maladies souvent diagnostiquées tardivement.

Issues de la Police des Nations unies (UNPOL), de la Police nationale congolaise (PNC) et de plusieurs organisations féminines de Bunia, les participantes se sont engagées à relayer les messages de prévention auprès d'autres femmes et jeunes filles de leurs communautés.

Elles ont par ailleurs plaidé pour la multiplication de ce type de campagne tout au long de l'année, au-delà du seul mois d'Octobre rose.

Sensibilisation également à Ebola et aux violences basées sur le genre

En marge de cette activité, les participants ont également reçu des informations sur la prévention de la maladie à virus Ebola ainsi que sur le signalement des violences sexuelles et basées sur le genre.

À travers cette initiative, la MONUSCO entend contribuer au renforcement de la prévention sanitaire et à la promotion des droits des femmes dans la province de l'Ituri.