Congo-Kinshasa: La société civile de Mahagi plaide pour le recrutement de la main-d'oeuvre locale dans les travaux de voirie

La Société civile-Forces vives de Mahagi, en Ituri, a appelé mercredi 28 octobre les entreprises chargées de la modernisation de la voirie urbaine à privilégier le recrutement de la main-d'oeuvre locale. Cette recommandation vise à faire des travaux en cours un levier de développement économique et social pour les habitants de la commune.

Réunie à Mahagi-centre, la Société civile-Forces vives a estimé que les projets de modernisation de la voirie ne devraient pas seulement améliorer les infrastructures, mais également créer des opportunités d'emploi pour la population locale.

Dans une déclaration rendue publique à l'issue de cette rencontre, elle a invité les deux entreprises en charge des travaux à accorder une place prioritaire aux travailleurs de la région lors des recrutements.

Pour cette structure citoyenne, l'intégration de la main-d'oeuvre locale dans l'exécution des chantiers permettra de renforcer l'appropriation communautaire du projet tout en contribuant à la réduction du chômage.

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Elle estime également qu'une telle approche favoriserait un climat de confiance entre les entreprises exécutantes et les populations bénéficiaires des infrastructures.

Appel au respect des normes urbanistiques

Au-delà de la question de l'emploi, la société civile a insisté sur le respect des exigences techniques prévues dans le cadre des travaux.

Elle recommande notamment la préservation des emprises routières, le respect du plan urbanistique de la commune ainsi que le maintien d'une largeur de douze mètres pour les axes concernés par les aménagements.

La Société civile-Forces vives a par ailleurs réaffirmé son soutien aux travaux de modernisation de la voirie urbaine ainsi qu'au projet d'aménagement du stade moderne de Mahagi.

Tout en saluant ces initiatives, elle appelle les entreprises et les autorités concernées à veiller à la qualité des ouvrages afin de garantir des infrastructures durables au bénéfice de la population.