Ile Maurice: Résidus de pesticides - 5 572 échantillons analysés depuis 2018

Le ministre de la Santé et du bienêtre, Anil Bachoo, a révélé que sept des 78 échantillons de produits agricoles prélevés en mai et juin 2026 dépassaient les limites maximales de résidus (LMR) de pesticides. Trente-quatre autres présentaient des résidus de pesticides non recommandés. Ces résultats ont été communiqués en réponse aux questions de Franco Quirin et Joanna Bérenger.

Depuis la création du Pesticides Regulatory Office en 2018, un total de 5 572 échantillons ont été collectés et analysés. Les prélèvements récents proviennent de différentes régions de l'île, notamment des exploitations agricoles, des ventes aux enchères et des supermarchés. Les analyses sont effectuées par des laboratoires locaux et étrangers accrédités. À la suite de ces résultats, 32 avis d'amélioration ont été émis aux producteurs, fournisseurs et distributeurs concernés, conformément à la section 9(2) de la Use of Pesticides Act 2018. Leurs noms ont été identifiés et les résultats transmis au Food and Agricultural Research and Extension Institute afin d'organiser des visites sur le terrain et de fournir des conseils techniques aux agriculteurs.

Interrogé sur les sanctions et le retrait éventuel des produits concernés du marché, Anil Bachoo a expliqué que l'absence de règlements accompagnant les amendements législatifs de 2022 avait limité les possibilités de sanctions. Quatre projets de règlements sont actuellement examinés en urgence par le bureau de l'Attorney General.

Le ministre a également indiqué que son ministère avait sollicité l'assistance de l'Organisation mondiale de la santé, le 9 octobre, pour étudier une éventuelle corrélation entre l'exposition aux pesticides et le cancer. À ce stade, aucun lien de causalité n'a été scientifiquement établi à Maurice.

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Par ailleurs, une formation destinée à environ 780 bénéficiaires est prévue de novembre 2026 à décembre 2027. Le gouvernement envisage aussi de renforcer les capacités d'analyse en laboratoire et d'étudier l'exposition aux pesticides par des prélèvements biologiques.