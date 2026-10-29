Ile Maurice: Mare-aux-Vacoas - Une perte de stockage estimée à 0,15 million de m³ en 30 ans

Trente ans après le dernier levé bathymétrique, la capacité de stockage du réservoir de Mare-aux-Vacoas continue de susciter des inter- rogations. Répondant à une question du député Khushal Lobine, le ministre de l'Énergie, Patrick Assirvaden, a apporté des précisions sur la sédimentation du réservoir et l'état des fondations du barrage.

La dernière étude hydrographique et sédimentologique remonte à 1996. Réalisée par RITES, elle estimait le volume mort à 0,002 million de m³ et évaluait la perte annuelle moyenne de capacité à 0,02 %, sur la base des données de sédimentation couvrant la période 1888-1996.

En appliquant cette même hypothèse, la perte de stockage entre 1997 et 2026 serait de l'ordre de 0,15 million de m³, soit moins de deux jours d'approvisionnement normal actuel. À l'époque, le rapport RITES considérait cette perte comme insignifiante comparativement à celle enregistrée dans des réservoirs similaires à travers le monde.

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Concernant la sécurité de l'ouvrage, une étude menée entre 1997 et 1999 par Consulting Engineering Services (India) Ltd, au coût d'environ Rs 7 millions, avait recommandé des travaux de réhabilitation. Ceux-ci ont été réalisés par Sotravic Ltd et achevés en juin 2000. En 2020, Studio Pietrangeli avait également effectué des inspections et études complémentaires, notamment dans le cadre d'une analyse de rupture du barrage, pour environ Rs 18 millions.

Selon Patrick Assirvaden, aucune infiltration importante n'avait été constatée au niveau des fondations et aucun écoulement n'a été observé en aval. «La perte d'eau à Mare-aux-Vacoas est nor- male», a-t-il expliqué, ajoutant que si la situation venait à évoluer dans les prochaines semaines ou les prochains mois et qu'il s'avérait nécessaire d'entreprendre de nouvelles études, le gouver- nement le ferait.«À ce stade, on ne peut pas dire que des études vont être faites», a-t-il précisé à une réponse supplémentaire de Khushal Lobine. Le ministre a également indiqué que les impacts des pertes de Mare-aux-Vacoas à La Marie font l'objet d'un suivi quotidien. «Plus le niveau baisse, moins d'eau sort», a-t-il résumé.