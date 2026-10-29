Ile Maurice: Cargo Handling Corporation - Des failles relevées dans les procédures internes

Des faiblesses dans les procédures d'approvisionnement, des lacunes dans la gestion du personnel et des insuffisances dans le suivi des équipements. Ce sont quelques-uns des constats relevés dans un rapport d'audit interne de la Cargo Handling Corporation Ltd (CHCL). Le Premier ministre en a dévoilé les principales conclusions en réponse à une question du député de l'opposition, Joe Lesjongard.

Cet audit, daté du 26 juin 2026, a été entrepris à la suite de plaintes anonymes dénonçant des irrégularités présumées dans la gestion et les opérations de la compagnie ainsi que des périodes prolongées d'immobilisation des équipements. Selon Navin Ramgoolam, le rapport indique que les procédures de recrutement et de sélection ont été respectées. Toutefois, des faiblesses ont été identifiées dans la documentation et le respect des procédures d'approvisionnement concernant la rénovation d'un escalier, bien que l'offre du soumissionnaire le moins-disant ait été retenue.

L'audit relève également des lacunes dans la documentation et le suivi des transferts du personnel, des présences et des heures supplémentaires. Plusieurs recommandations ont été formulées, notamment un renforcement des procédures d'approvisionnement, une meilleure planification des effectifs, l'amélioration de la maintenance préventive et l'acquisition rapide de pièces de rechange essentielles. Le rapport préconise également l'établissement de procédures approuvées par le conseil d'administration pour la mise au rebut des équipements obsolètes.

Le Premier ministre a précisé que certaines recommandations avaient déjà été mises en oeuvre. Lors des questions supplémentaires, Joe Lesjongard a demandé si l'engagement pris lors d'une réunion spéciale du conseil d'administration, le 17 juillet, de transmettre les conclusions de l'audit à la Financial Crimes Commission avait été respecté. Navin Ramgoolam a répondu par l'affirmative.

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