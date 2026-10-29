Ile Maurice: Morte après une chute à l'hôpital, sa fille dénonce une négligence

Irène Manon, âgée de 84 ans, est décédée le mardi 27 octobre à l'hôpital Victoria, à Candos, où elle avait été admise le 6 octobre pour des problèmes cardiaques et d'hypertension. Son décès est survenu après une chute de son lit, suivie d'une intervention chirurgicale à la tête. L'autopsie a conclu qu'elle était décédée des suites d'une hémorragie sous-durale.

Selon les informations, l'octogénaire avait été transférée à l'unité des soins intensifs, dans le service D4, mardi matin, vers 11 h 25. Elle est décédée vers 13 h 45.

Deux jours après son admission, sa fille, âgée de 45 ans, avait appris que sa mère avait fait une chute de son lit au cours de la nuit. L'octogénaire aurait alors subi des blessures à la tête et au sourcil gauche avant d'être transférée au service de neurologie.

Le 11 octobre, son état avait nécessité son transfert à la High Dependency Unit. Quelques jours plus tard, sa fille avait été informée de la nécessité d'une intervention chirurgicale urgente à la tête. L'opération avait été pratiquée le 19 octobre.

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Estimant que la chute de sa mère aurait pu être évitée et dénonçant une possible négligence du personnel hospitalier, la fille avait consigné une déposition à la police le 22 octobre. Une plainte écrite avait également été adressée à la direction de l'hôpital Victoria, tandis que le ministère de la Santé et du bien-être avait été informé de l'affaire. Les circonstances de sa chute et les éventuelles responsabilités demeurent à déterminer dans le cadre de l'enquête.