Ile Maurice: Ramgoolam attendu au Commonwealth et au Forum de Paris sur la Paix

Entre défense des intérêts des petits États insulaires et consolidation des partenariats internationaux, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, enchaînera deux rendezvous diplomatiques en novembre. Son déplacement à Paris, à l'invitation d'Emmanuel Macron, intervient alors qu'il ne participera pas au Sommet de la Francophonie au Cambodge.

Navin Ramgoolam se rendra à Antiguaet-Barbuda, du 1eᣴ au 4 novembre, pour le Sommet des chefs de gouvernement du Commonwealth, avant de rejoindre Paris les 10 et 11 novembre pour le Forum de Paris sur la Paix. Deux rendez-vous qui offriront à Maurice l'occasion de défendre ses priorités économiques et diplomatiques, mais aussi de consolider ses relations avec ses partenaires internationaux.

Au Commonwealth, dont les 56 pays membres seront représentés, les discussions s'articuleront autour du thème Accelerating Partnerships and Investment for a Prosperous Commonwealth.

Derrière cet objectif de prospérité partagée se dessinent des enjeux stratégiques pour Maurice : attirer les investissements, renforcer la coopération économique et faire valoir les préoccupations des petits États insulaires face au changement climatique et aux risques qui pèsent sur leur développement.

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Pour Port-Louis, ce sommet constitue ainsi une tribune pour porter ses revendications auprès de partenaires aux intérêts parfois divergents, tout en explorant de nouvelles possibilités de coopération. La capacité à transformer ces échanges en partenariats concrets sera l'un des enjeux de cette participation.

Un rendez-vous diplomatique à portée politique

Le déplacement à Paris revêt une dimension particulière. Navin Ramgoolam a été personnellement invité par le président français, Emmanuel Macron, à participer au Forum de Paris sur la Paix, les 10 et 11 novembre. Cette invitation intervient alors que le Premier ministre ne pourra se rendre au XXe Sommet de la Francophonie, prévu les 15 et 16 novembre à Phnom Penh, au Cambodge.

Dans ce contexte, sa présence à Paris sera une occasion de maintenir le dialogue au plus haut niveau avec la France, partenaire important de Maurice, et de participer aux échanges internationaux sur les grands défis contemporains. L'invitation présidentielle donne à cette étape une visibilité diplomatique particulière, même si elle ne préjuge pas de l'issue des discussions ni d'éventuelles avancées bilatérales.

Cette édition du forum accordera une place spécifique à l'enfance, avec un Child Summit consacré à la protection, au bien-être et à l'avenir des enfants et des adolescents. Éducation, santé, droits de l'enfant et nouvelles technologies figureront parmi les sujets abordés par les dirigeants, les organisations internationales et les représentants de la société civile.

Au-delà de cette thématique, la participation mauricienne s'inscrit dans une réflexion plus large sur la paix durable, les droits fondamentaux et les perspectives offertes aux générations futures.

Défendre les intérêts de Maurice

Ces deux déplacements permettront au chef du gouvernement de porter les priorités mauriciennes dans des enceintes internationales différentes, mais complémentaires. Au Commonwealth, l'accent sera notamment mis sur la résilience économique, les investissements et les vulnérabilités des petits États insulaires. À Paris, les échanges s'inscriront dans une réflexion internationale sur la paix et la protection des générations futures, avec une occasion supplémentaire de dialogue avec les autorités françaises.

Pour le gouvernement, l'enjeu est de maintenir Maurice dans les réseaux où se discutent les orientations de la coopération internationale et de consolider ses partenariats. Reste à savoir quelles retombées concrètes ces rencontres pourront produire pour le pays, notamment en matière d'investissements, de coopération et de défense de ses intérêts sur la scène internationale.