Tunisie: Foot - Mondial U15 - Le pays bat la France et se qualifie pour les demi-finales

La sélection tunisienne de football des moins de 15 ans s'est qualifiée pour les demi-finales (Division C) de la Coupe du monde de la catégorie, en battant son homologue française (5-3), en match comptant pour les quarts de finale disputé jeudi à Bakou (Azerbaïdjan).

Au prochain tour, les Aiglons de Carthage affronteront cet après-midi, le Luxembourg, vainqueur de l'Indonésie (6-1).

Les jeunes tunisiens avaient atteint les quarts de finale en battant mercredi la Thaïlande (5-0), après avoir éliminé la Namibie 4-0 en seizièmes de finale.

Versée dans la poule D lors du premier tour, la Tunisie avait remporté trois victoires contre deux défaites, pour terminer à la troisième place du groupe derrière le Brésil et le Salvador.

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Cette première édition de la Coupe du monde U15 se dispute avec un format de 8 joueurs contre 8. Les matches sont plus courts, réduits à deux mi-temps de 20 minutes chacune.

L'événement rassemble près de 190 pays répartis en 32 groupes au départ, avec pour objectif de faire jouer un maximum de matches internationaux aux jeunes (au moins 9 rencontres par équipe au total).

Durant la phase de tournoi (second tour), les nations sont réparties en fonction des résultats obtenus lors du premier tour, dans 6 niveaux de performance différents (de la catégorie A à F). Un vainqueur est désigné pour chaque catégorie, mais seule l'équipe qui remporte le niveau A est officiellement sacrée championne du monde U15.