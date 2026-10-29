Tunisie: Matériaux de construction - Quatre entreprises tunisiennes prennent part à une mission d'affaires au Cameroun

Quatre entreprises tunisiennes spécialisées dans les matériaux de construction et les équipements du bâtiment prennent part, du 27 au 29 octobre 2026, à Yaoundé et Douala (au Cameroun), à une mission d'affaires organisée par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

D'après un communiqué, publié jeudi, par le CEPEX, cette initiative vise à rapprocher les entreprises tunisiennes des opérateurs camerounais, à identifier de nouvelles opportunités commerciales et à développer des partenariats durables sur un marché porteur de perspectives pour l'offre tunisienne.

Ainsi, des rencontres d'affaires bilatérales (B2B) ont été organisées entre les entreprises tunisiennes et les opérateurs locaux, autour de la présentation de l'offre tunisienne et de l'exploration de possibilités de coopération commerciale, avec l'objectif d'élargir les contacts avec les importateurs, les distributeurs et les professionnels du secteur, et de consolider les perspectives de partenariat.

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Le programme prévoit, également, l'organisation, jeudi, de visites au Port autonome de Douala et aux principaux pôles de commercialisation des matériaux de construction, en plus d'une réunion avec le coordinateur national du programme de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), consacrée à l'examen des possibilités de facilitation des échanges et du développement des partenariats intra-africains.