Tunisie: Soleil, luxe et petits prix - Le pays séduit le marché britannique

La Tunisie renforce son attractivité auprès des touristes britanniques, portée par le rapport qualité-prix de ses établissements hôteliers, les séjours tout compris et le développement des liaisons aériennes. Selon l'Office national du tourisme tunisien au Royaume-Uni et en Irlande, relayé par le média professionnel Travel Weekly, le nombre de visiteurs britanniques en Tunisie a augmenté de 11 % au cours des neuf premiers mois de 2026, comparativement à la même période de 2025.

Cette tendance est également mise en avant par le quotidien britannique The Sun dans un article publié le 27 octobre 2026, consacré aux destinations nord-africaines qui attirent les vacanciers britanniques à la recherche de séjours abordables, notamment en remplacement de certaines destinations méditerranéennes traditionnelles. Le journal relève que le voyagiste TUI constate une hausse du nombre de voyageurs britanniques pour la saison hivernale, avec un intérêt particulier pour les séjours haut de gamme en formule tout compris en Tunisie et en Égypte.

Sousse et Hammamet figurent parmi les destinations tunisiennes mises en avant dans cette sélection consacrée aux séjours de 2027. À Sousse, le Sousse Palace Hotel & Spa propose, selon The Sun, sept nuits en formule tout compris à partir de 360 livres sterling par personne, vols au départ de Londres-Gatwick inclus. À Hammamet, le séjour de sept nuits avec petit-déjeuner au cinq étoiles The Sindbad est annoncé à partir de 370 livres par personne, vols au départ de Newcastle inclus. Ces tarifs correspondent à des offres ponctuelles et à des dates de départ précises.

Au-delà de ces offres commerciales, les liaisons aériennes constituent un levier important pour le développement du marché britannique. Dans son rapport sur les tendances touristiques de 2026, la compagnie easyJet indique anticiper une progression de 12 % de ses vols vers la Tunisie cette année. Cette évolution s'inscrit dans une stratégie de développement des destinations de loisirs accessibles depuis le Royaume-Uni.

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L'enjeu pour la destination tunisienne consiste ainsi à consolider cette dynamique, notamment en développant les séjours hors saison estivale et en valorisant la diversité de son offre, entre tourisme balnéaire, bien-être, golf et découvertes culturelles. Dans un contexte où les professionnels britanniques mettent l'accent sur les prix et la qualité des prestations, la Tunisie dispose d'arguments pour renforcer sa présence sur ce marché.

Si The Sun présente l'Afrique du Nord comme une alternative aux vacances en Espagne, les chiffres cités ne permettent toutefois pas d'établir que la Tunisie gagne effectivement des parts de marché sur la destination espagnole. Ils témoignent plutôt d'un intérêt accru pour la destination tunisienne et de son positionnement concurrentiel sur le marché britannique.