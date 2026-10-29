Tunisie: Commerce - De nouvelles réductions prévues ce week-end dans les grandes distributions

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations renforce son dispositif d'aide aux consommateurs. Ce week-end du 31 octobre et 1eᣴ novembre 2026, de nouvelles réductions exceptionnelles cibleront des produits de grande consommation dans la grande distribution.

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a officialisé, ce jeudi 29 octobre 2026, une nouvelle vague de baisses de prix exceptionnelles. Menée en concertation avec les enseignes de la grande distribution, cette opération promotionnelle se déroulera sur deux jours, à savoir : le samedi 31 octobre et le dimanche 1eᣴ novembre 2026.

Des réductions ciblées sur l'alimentaire

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme national d'encadrement des prix et de soutien au pouvoir d'achat des citoyens. Pour cette phase, les remises s'appliquent spécifiquement à une sélection de produits de première nécessité dont les fromages et les huiles végétales.

Une démarche concertée et évolutive

Cette action s'insère dans la continuité d'une approche participative entre le secteur public et la grande distribution. L'objectif est d'instaurer des baisses de prix périodiques et ciblées sur les produits de consommation courante les plus demandés, selon des listes et des calendriers établis pour chaque opération.