Tunisie: Bientôt une autoroute jusqu'à la frontière algérienne ? Le projet avance

La Tunisie poursuit les démarches préparatoires à la réalisation de l'autoroute reliant Bou Salem, dans le gouvernorat de Jendouba, à la frontière algérienne. Une nouvelle étape foncière a été engagée pour le tronçon reliant Bou Salem à Fernana, long d'environ 40 kilomètres, tandis que le projet prévoit une dernière section de 35 kilomètres jusqu'au poste-frontière, via Hammam Bourguiba. Parallèlement, un accord de financement de 288 millions de dinars a été signé avec le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour la première tranche de l'autoroute Bou Salem-Fernana.

Le gouvernorat de Jendouba a invité, le 26 octobre, les propriétaires de terrains agricoles concernés par les procédures d'expropriation à consulter les listes des parcelles visées et à présenter leurs éventuelles objections dans un délai de 60 jours à compter de la publication de l'avis. Selon les informations rapportées par La Presse de Tunisie, les superficies concernées par cette opération atteignent environ 40 000 mètres carrés, répartis entre neuf propriétaires.

Les listes précisant l'emplacement des terrains, leurs superficies et l'identité des propriétaires présumés ont été mises à disposition dans les services administratifs concernés.

Cette démarche intervient après l'achèvement des procédures de libération de l'emprise foncière du premier tronçon, entre Bou Salem et Jendouba Nord. Elle concerne la section suivante, qui doit relier les limites de la délégation de Bou Salem à celles de Fernana. Le projet prévoit ensuite un prolongement d'environ 35 kilomètres entre Fernana et la frontière algérienne, en passant par Hammam Bourguiba, dans la délégation d'Aïn Draham. L'ensemble vise ainsi à étendre le réseau autoroutier tunisien jusqu'au poste-frontière avec l'Algérie.

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Sur le plan du financement, un accord signé le 27 octobre 2026 entre la Tunisie et le FADES porte sur un prêt de 30 millions de dinars koweïtiens, soit près de 288 millions de dinars tunisiens, destiné à la première tranche de l'autoroute Bou Salem-Fernana. Le coût de cette section est estimé à 685 millions de dinars. Cet accord constitue une contribution au financement du projet, mais ne signifie pas que la totalité de l'autoroute jusqu'à la frontière algérienne est financée.

Selon la fiche technique du projet citée par La Presse de Tunisie, le coût des deux tronçons restant à réaliser entre Bou Salem et la frontière algérienne est estimé à environ 2,5 milliards de dinars. Ce montant concerne l'ensemble de ces sections et ne doit pas être confondu avec le coût de la seule liaison Bou Salem-Fernana.

À terme, cette infrastructure doit renforcer la connexion du Nord-Ouest tunisien au réseau autoroutier national et faciliter les déplacements vers la frontière algérienne. Elle s'inscrit dans l'axe autoroutier tunisien reliant Ben Guerdane, à la frontière libyenne, à Hammam Bourguiba, dans le gouvernorat de Jendouba, et dans le projet plus large de liaison routière maghrébine.