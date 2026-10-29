Tunisie: Le pays condamne les agressions sionistes contre Ramallah et Al-Bireh

La Tunisie condamne fermement la poursuite des agressions flagrantes de l'entité sioniste contre les villes de Ramallah et d'Al-Bireh, dont la dernière en date est la campagne d'arrestations et de perquisitions criminelles menée par les forces d'occupation et les colons sionistes, le dimanche 25 octobre 2026.

Cette nouvelle escalade constitue un nouvel épisode de la guerre génocidaire menée par l'entité occupante contre le Peuple palestinien, à travers l'extension de ses opérations militaires et de colonisation, ainsi que des crimes odieux perpétrés dans la Bande de Gaza à l'ensemble des territoires palestiniens occupés.

Cette manoeuvre pernicieuse traduit les tentatives désespérées de l'occupant de contraindre le Peuple palestinien héroïque à renoncer à sa terre et de liquider sa juste cause.

Face à ce nouvel épisode des crimes sionistes qui se poursuivent, la Tunisie appelle la communauté internationale à assumer ses responsabilités morales et juridiques et à agir sans délai afin de contraindre les forces d'occupation à mettre immédiatement fin à leurs opérations militaires et à faire cesser définitivement leurs crimes odieux contre le Peuple palestinien et contre l'humanité tout entière.

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DLa Tunisie réaffirme son soutien inconditionnel au Peuple palestinien frère dans sa lutte pour le recouvrement de ses droits légitimes, inaliénables et imprescriptibles. Elle réitère également sa position constante en faveur du droit du Peuple palestinien à l'autodétermination et à l'établissement de son État indépendant et souverain sur l'ensemble du territoire de la Palestine, avec Al-Qods Al-Charif pour capitale.