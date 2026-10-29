Tunisie: Le CSS à l'épreuve de l'EST - Un défi de taille

Après avoir réussi à arracher sa qualification à la phase de groupes en Coupe de la CAF, le CSS est devant l'obligation de mettre de l'étincelle en championnat.

Le dernier succès des Sfaxiens sur les «Sang et Or» remonte à la saison 2022 / 2023 sur le score de 1 à 0 (but de Hussein Ali ). Depuis, malgré des prestations de qualité, les «Noir et Blanc» n'ont pas fait mieux qu'un match nul. C'est dire combien une victoire dans le classico d'aujourd'hui est nécessaire aux locaux pour mettre un terme à cette soif de succès et faire monter en flèche le moral du groupe. Le CSS sera-t-il en mesure de relever ce défi de taille et de reconquérir la confiance de ses supporters? Il faut avouer que c'est la grande inconnue de ce classico tellement on ne peut pas oser pronostiquer vers quel camp il va basculer.

Les dilemmes de Kouki

Plus qu'un examen périlleux, la partie de cet après- midi est pour le coach Mohamed Kouki un vrai casse-tête tactique. Ce qui le chiffonne le plus, c'est l'incapacité de son équipe de rivaliser avec son adversaire sur le plan physique tout au long des 90 minutes.

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Pour compenser ce handicap très lourd face à une équipe qui met beaucoup de rythme et d'intensité dans son jeu, il faudra donc trouver la bonne parade. Puiser au plus profond des ressources mentales des joueurs pour surmonter cet obstacle de grand calibre, ça pourrait aider mais, à coup sûr, ça ne suffirait pas. La solution ne pourrait être donc que dans les choix tactiques. Le ballon est donc dans le camp de Mohamed Kouki qui sera confronté à un vrai dilemme.

Tout heureux d'avoir renoué avec un schéma qui repose sur une défense à quatre, le coach des Sfaxiens sera-t-il devant l'obligation de rebrousser chemin et de retourner à une défense à trois axiaux pour mieux blinder sa charnière centrale ? En tout cas, c'est un vrai problème pour lui dans ce classico, surtout qu'il ne peut compter que sur quatre joueurs étrangers sur le terrain.

Avec Mondeko indispensable en défense, le duo Jacques Mbé-Hasamadou Ouédraogo, incontournable pour l'équilibre défensif au milieu et Josna Loulendo, le seul joueur de pointe qui peut donner des solutions en attaque, Travis Mutyaba, un atout de poids dans l'animation offensive, sera donc sacrifié et sera sur le banc. Côté joueurs tunisiens, Mohamed Salah Mhadhebi sera sur le côté droit de la défense à la place de Rayan Derbali, blessé.

Le doute, en cas de retour au 3-5-2, sera entre Youssef Habchia ou Mohamed Amine Ben Ali comme troisième axial. Au milieu, Kouki devra trancher entre Trabelsi et Sghaier, Louay Trayi étant intouchable. Ce sont les grandes incertitudes pour Mohamed Kouki dans ce classico de vérité où il aura bien du pain sur la planche au niveau des choix tactiques pour réussir son deuxième examen de poids après son retour au CSS.