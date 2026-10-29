Tunisie: Étrange programmation !

29 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par Rafik El Herguem

Il y a quelque chose d'étrange et d'insensé qui se passe dans le championnat cette saison depuis la 1ère journée. Tous les matches sont programmés à la même heure surtout pour les prétendants, en premier lieu le CA et l'EST. Dans le monde entier, on programme les matches des favoris classiques et populaires dans des horaires distincts en décalant les chocs pour permettre à un large public de les suivre.

Encore une fois, aujourd'hui, le classique CSS-EST passe en même temps que CA-CAB, alors qu'on pouvait décaler ce dernier vers 17h00 comme ce fut le cas auparavant. Où est donc passée la télévision nationale, principal diffuseur et qui devait, audimat et publicité obligent, demander et exiger de la Ligue un retour à la programmation habituelle ?

On ne désigne jamais en même temps les matches des prétendants, c'est une règle sacrée pour toutes les télévisons.

C'est au service sport de la télévision nationale de saisir la ligue. Même pour les observateurs et les médias, cette programmation simultanée ne permet pas de suivre et de juger convenablement les favoris classiques. Va-t-on arrêter ce non-sens ?

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