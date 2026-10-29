Sénégal: Mondial U15 2026 - Le pays en quart de finale de la Division B après son large succès face au Costa Rica (6-1)

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal des moins de 15 ans (U15) s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Division B de la Coupe du monde et du Festival de la même catégorie de la FIFA 2026, après sa large victoire (6-1) face au Costa Rica, mercredi, à Azerbaïdjan, grâce à un triplé d'Abdoulaye Diallo.

Les Lionceaux ont également pu compter sur un doublé de Pierre Maurice Mbengue et un but de Georges Kanfom pour s'imposer en huitièmes de finale face à la Costa Rica et poursuivre leur parcours dans la compétition.

En quarts de finale, le Sénégal affrontera Madagascar, jeudi, à partir de 6h15 GMT.

Avant cette rencontre, les jeunes Sénégalais avaient éliminé la Géorgie en seizièmes de finale de la Division B sur le score de 4 buts à 1, grâce notamment à un nouveau triplé d'Abdoulaye Diallo et à une réalisation de Georges Kanfom.

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Lors de la phase de groupes, les Lionceaux avaient terminé à la deuxième place du groupe K, avec un bilan de quatre victoires en cinq matchs et un total de 12 points.

Le Sénégal s'était notamment imposé face au Laos (9-0) et à l'Inde (6-1), après des succès contre Bahreïn (7-1) et la Grenade (7-1). Les jeunes Sénégalais avaient toutefois débuté la compétition par une défaite face au Cameroun.