Sénégal: Mondial U15 2026 - Le pays en quart de finale de la Division B après son large succès face au Costa Rica (6-1)

28 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal des moins de 15 ans (U15) s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Division B de la Coupe du monde et du Festival de la même catégorie de la FIFA 2026, après sa large victoire (6-1) face au Costa Rica, mercredi, à Azerbaïdjan, grâce à un triplé d'Abdoulaye Diallo.

Les Lionceaux ont également pu compter sur un doublé de Pierre Maurice Mbengue et un but de Georges Kanfom pour s'imposer en huitièmes de finale face à la Costa Rica et poursuivre leur parcours dans la compétition.

En quarts de finale, le Sénégal affrontera Madagascar, jeudi, à partir de 6h15 GMT.

Avant cette rencontre, les jeunes Sénégalais avaient éliminé la Géorgie en seizièmes de finale de la Division B sur le score de 4 buts à 1, grâce notamment à un nouveau triplé d'Abdoulaye Diallo et à une réalisation de Georges Kanfom.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lors de la phase de groupes, les Lionceaux avaient terminé à la deuxième place du groupe K, avec un bilan de quatre victoires en cinq matchs et un total de 12 points.

Le Sénégal s'était notamment imposé face au Laos (9-0) et à l'Inde (6-1), après des succès contre Bahreïn (7-1) et la Grenade (7-1). Les jeunes Sénégalais avaient toutefois débuté la compétition par une défaite face au Cameroun.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.