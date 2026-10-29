Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Des journalistes sportifs plaident pour une couverture médiatique sensible au genre

Dakar — Des journalistes sportifs sénégalais ont souligné, mercredi à Dakar, la nécessité de "mieux identifier les stéréotypes sexistes" dans le traitement de l'information sportive et d'adopter" des pratiques rédactionnelles plus "respectueuses" des athlètes dans le choix des mots et la conduite des interviews, afin de promouvoir une couverture médiatique sensible au genre.

Ils s'exprimaient à l'issue d'une session de formation de deux jours sur la couverture médiatique sensible au genre, organisée en collaboration avec l'Association nationale de la presse sportive (ANPS) et la Fondation Heinrich Böll.

Elle a réuni près d'une vingtaine de professionnels des médias autour des enjeux liés au genre, à l'égalité et à la représentation des athlètes dans les productions journalistiques, à deux jours du démarrage des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Au terme de la formation, plusieurs journalistes ont souligné l'importance de cette initiative pour améliorer leurs pratiques professionnelles, dans le choix des mots, la conduite des interviews et le traitement de la vie privée des sportifs.

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"Nous nous sommes rendu compte que, dans notre travail quotidien, nous reproduisions parfois des stéréotypes sans nous en rendre compte", a déclaré Fatou Diouf, journaliste sportive au quotidien L'Informé.

Selon elle, certains propos considérés comme ordinaires dans un contexte donné peuvent heurter les sensibilités dans d'autres sociétés et cultures. Elle a assuré vouloir être "davantage attentive" aux expressions employées dans ses productions et contribuer à la sensibilisation de ses confrères et consoeurs.

Sa collègue Adama Aidara Kanté, également journaliste au quotidien L'Informé, a estimé que cette formation lui avait permis de mieux identifier les stéréotypes véhiculés, parfois involontairement, dans les pratiques journalistiques.

"Nous pouvons parfois tenir des propos qui véhiculent des stéréotypes sans mauvaise intention, simplement parce que nous n'en avons pas conscience", a-t-elle relevé, soulignant l'importance de prendre du recul dans la rédaction des articles et la conduite des interviews.

Pour Sokhna Agnès Diouf, journaliste à la radio Oxyjeunes, les enseignements reçus permettront notamment de mieux préparer les entretiens avec les athlètes, en privilégiant "leurs performances, leur parcours et leurs objectifs sportifs plutôt que des aspects relevant de leur apparence physique ou de leur vie privée".

Elle a également insisté sur l'intérêt de cette formation pour les jeunes journalistes appelés à couvrir un événement international de l'envergure des JOJ.

De son côté, Soda Thiam, journaliste sportive à Radio Futurs Médias (RFM), a salué une initiative qui intervient à point nommé, à quelques jours de cette compétition qui constitue une première en Afrique.

Elle a souligné la nécessité de renforcer les compétences des professionnels des médias pour identifier les stéréotypes sexistes et mieux appréhender les questions de genre dans le traitement de l'actualité sportive, particulièrement dans un contexte où les athlètes seront âgés de 18 ans ou moins.

"Cet atelier nous a permis de mieux comprendre les questions de genre. Nous sommes désormais mieux outillés pour aborder ces questions et assurer une couverture médiatique conforme aux normes journalistiques. Cela nous permettra d'éviter les stéréotypes et la stigmatisation, tout en mettant l'accent sur les performances individuelles et collectives des athlètes", a déclaré Alioune Assé Seck, journaliste à la radio Oxyjeunes.

"Déconstruire les stéréotypes dans le traitement de l'information sportive"

La sociologue et chercheuse à l'Institut fondamental d'Afrique noire (IFAN), Awa Diop, a expliqué que l'objectif de cet atelier était de favoriser, pendant les JOJ Dakar 2026, une couverture médiatique respectueuse des droits humains, des droits des femmes et de l'ensemble des personnes concernées par l'événement.

Il s'agit également, selon elle, d"'éviter la reproduction de clichés et de représentations sexistes souvent présents dans les commentaires sportifs, les interviews et les choix éditoriaux".

"Au-delà de la préparation des JOJ, cette initiative ambitionne de contribuer à une évolution durable des pratiques journalistiques, en encourageant une représentation plus équitable des athlètes féminins et masculins et en valorisant leurs compétences, leurs efforts et leurs performances sans distinction fondée sur le genre", a ajouté la sociologue.

La formation a porté sur la compréhension des concepts liés au genre, l'identification des biais sexistes dans les contenus médiatiques, l'utilisation d'un langage inclusif ainsi que les pratiques éthiques à adopter dans le traitement des sujets sensibles.

Les JOJ Dakar 2026 vont démarrer samedi avec la cérémonie d'ouverture prévue au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, près de Dakar. La compétition se poursuivra jusqu'ai 13 novembre à Saly, Diamniadio et Dakar. Ils réuniront près de 2700 athlètes autour de 35 disciplines, dont 25 sports de compétition et 10 sports d'engagement.