Sénégal: Les entreprises russes invitées à répondre aux besoins des marchés africains

Moscou, 28 oct (APS) - Le président en exercice de l'Union africaine, Evariste Ndayishimiye a invité mercredi à Moscou, les entreprises russes à répondre aux besoins des marchés africains dans le secteur de l'agroalimentaire, de l'énergie, de l'industrie, des infrastructures et des technologies de l'information.

"J'invite les entreprises russes à répondre plus largement aux besoins des marchés africains dans le secteur de l'agroalimentaire, de l'énergie, de l'industrie, des infrastructures et des technologies de l'information", a-t-il déclaré à l'ouverture du 3e sommet Russi-Afrique.

Le président du Burundi estime que la Fédération de Russie peut contribuer à cette dynamique en développant avec les pays africains des solutions concrètes en matière de commerce, de financement, de paiement et d'investissements productifs grâce à ses capacités industrielles, scientifiques, technologiques et énergétiques.

Il a ainsi rappelé l'objectif des pays africains de diversifier leurs partenariats et de renforcer leur capacité collective à décider librement de leur trajectoire de développement.

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"J'invite donc les entreprises russes à explorer les possibilités d'investissement dans nos pays en privilégiant les projets qui créent des emplois, valorisent nos ressources, transforment, transfèrent les compétences et vont émerger un tissu industriel local performant", a-t-il encore dit.

Il martèle que l'Afrique cherche des partenaires pour renforcer sa capacité à créer sa propre richesse. "Nous ne voulons pas être condamnés à exporter nos matières premières pour importer par après les produits finis qui en résultent à un grand frais", a-t-il précisé.

Il insiste sur le fait que les pays africains voulaient désormais participer à l'ensemble de la chaîne de valeur, de la production à la commercialisation, afin que la richesse créée profite davantage à nos populations.

"Tel est le sens d'un partenariat gagnant-gagnant, où chaque partie apporte ce qu'elle a dans le respect et priorité de l'autre et dans le partage équitable des bénéfices", a-t-il fait observer.