Sénégal: Louga - L'ASC Artillerie remporte le 'Trophée du cinquantenaire'

Louga, 29 oct (APS) -L'ASC Artillerie a remporté le "Trophée du cinquantenaire" en s'imposant sur le score de 1 but à 0 face à l'ASC Diamano, lors de la finale organisée par l'Organisme départemental de coordination des activités de vacances (ODCAV), dans le cadre des célébrations des 50 ans de la région de Louga.

Cette compétition sportive s'inscrit dans le programme des activités commémoratives du cinquantenaire de la création de la région, en 1976, dont les festivités se déroulent tout au long de l'année 2026.

Présidant la finale, la gouverneure de la région, Ndèye Nguénar Mbodj, a salué l'initiative de l'ODCAV et du comité d'organisation, estimant que cette manifestation a permis de renforcer les liens de solidarité et de communion entre les jeunes Lougatois.

Elle a souligné que le sport constitue un "levier de cohésion sociale", tout en remerciant les autorités administratives, les collectivités territoriales, les partenaires et les acteurs mobilisés pour la réussite de l'événement.

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Mme Mbodj a annoncé que d'autres manifestations sont prévues dans les départements de Kébémer et de Linguère, dans le cadre du programme du cinquantenaire.

S'adressant à la jeunesse, elle l'a invitée à s'inspirer des personnalités originaires de la région qui ont contribué au développement du Sénégal, afin de prendre le relais et de s'illustrer dans les plus hautes sphères de responsabilité et dans les différents secteurs d'activité.

Elle a également exhorté les jeunes sélectionnés pour les Jeux olympiques de la jeunesse à représenter dignement la région de Louga, dans le respect des règles et des valeurs de civisme.