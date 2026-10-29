Sénégal: Aliou Gori Diouf - 'Les déchets sont des ressources avec lesquelles il est possible de créer des emplois et de la richesse'

Dakar — Le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique cherche à faire des déchets un facteur de création d'emplois et de richesse, a assuré le ministre Aliou Gori Diouf en promettant d'améliorer les conditions de travail des employés de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED).

"Nous voulons dépasser cette logique selon laquelle les déchets sont une nuisance à éliminer. Nous considérons que ce sont des ressources qui peuvent générer des emplois, des ressources avec lesquelles il est possible de créer de la richesse", a soutenu M. Diouf dans un entretien avec l'APS.

D'après lui, pour y arriver, le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique va commencer par renforcer les moyens de la SONAGED et augmenter sa capacité à exercer sa mission.

"Nous comptons renforcer la SONAGED, avec la collaboration de son nouveau directeur général", a-t-il assuré, faisant part de sa volonté d'améliorer les conditions de travail des employés de cette société nationale.

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Selon Aliou Gori Diouf, la gestion et la valorisation des déchets occupent une place de choix dans l'Agenda national de transformation mis en oeuvre par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Il déclare avoir eu "des discussions avancées avec une entreprise", au sujet d"'un projet de transformation des déchets", dont la mise en oeuvre va démarrer "dans les prochaines semaines".

"Nous sommes en train de travailler avec une entreprise. Les choses avancent bien", a assuré le docteur en géographie, chercheur et formateur nommé ministre de l'Environnement et de la Transition écologique lors du remaniement gouvernemental du 1er juin dernier.

D'après M. Diouf, plusieurs entreprises seront associées à cette initiative de l'État.

Le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique va faire des déchets "un véritable facteur de développement économique", a-t-il résumé.