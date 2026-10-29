Sénégal: Diourbel - Le Conseil départemental mise sur le solaire et la biomasse pour réduire les coûts énergétiques

Diourbel — Le président du Conseil départemental de Diourbel, Khadim Guèye, a plaidé mardi pour le développement de la biomasse et de l'énergie solaire afin de contribuer à la réduction du déficit énergétique et à l'autonomie des services publics.

S'exprimant en marge d'un comité régional de développement (CRD) consacré à la campagne nationale de communication sur la transition énergétique juste (JET), il a préconisé la production d'électricité à partir des coques d'arachide, du bois mort et d'autres résidus végétaux.

M. Guèye a rappelé qu'autrefois, les usines de transformation de l'arachide participaient à la production d'électricité au Sénégal, avant que cette source d'énergie ne soit progressivement délaissée au profit des combustibles fossiles.

Il a indiqué que le Conseil départemental a investi environ 300 millions de francs CFA en dix ans dans des équipements solaires destinés notamment aux daaras, aux maraîchers et aux villages.

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L'institution prévoit également d'équiper trois postes de santé et trois lycées et collèges en kits solaires d'ici décembre, ainsi que 30 daaras supplémentaires.

Le Conseil départemental ambitionne, par ailleurs, de ramener sa facture annuelle d'électricité, actuellement estimée à six millions de francs CFA, à moins d'un million, grâce à l'énergie solaire.

M. Guèye a appelé l'État à renforcer les ressources financières des collectivités territoriales afin de leur permettre de mieux répondre aux besoins énergétiques des populations.