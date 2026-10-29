Sénégal: Ismaïl Jakobs met fin à sa carrière internationale

Dakar — L'international sénégalais Ismaïl Jakobs a annoncé la fin de son aventure avec les Lions du Sénégal, invoquant sa volonté de se consacrer davantage à sa carrière en club et à sa famille, tout en réaffirmant son attachement au pays dont il a porté les couleurs dans les compétitions africaines et mondiales.

"Je suis arrivé en sélection nationale en tant que jeune garçon, et je la quitte en tant qu'homme. Avec des souvenirs inoubliables, des amitiés pour la vie et une gratitude qui restera à jamais gravée en moi", a-t-il déclaré dans un message d'adieu publié sur son compte Instagram.

"Même si j'ai grandi en Allemagne, le Sénégal m'a accueilli à bras ouverts et avec énormément d'amour. Le pays, les supporters, mes coéquipiers et une culture qui m'a très vite donné le sentiment d'être chez moi", a-t-il confié.

Le joueur a également évoqué la dimension familiale de son engagement avec les Lions, soulignant que son parcours international lui a permis de réaliser un rêve personnel, mais aussi celui de son père sénégalais.

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"Grâce au Sénégal, j'ai pu réaliser mes rêves d'enfant et vivre des moments que je garderai à jamais dans mon coeur. En tant que fils d'un père sénégalais, c'était quelque chose de très spécial pour moi de réaliser non seulement mon propre rêve, mais aussi celui de mon père", a-t-il encore souligné.

Ismaïl Jakobs a assuré avoir toujours défendu les couleurs nationales avec détermination, quels que soient les matchs disputés, des rencontres amicales aux phases finales des grands tournois internationaux.

"Que ce soit en match amical, en qualifications, à la Coupe d'Afrique des nations ou à la Coupe du monde, j'ai toujours donné 100 % pour notre pays", affirme le joueur né à Cologne , en Allemagne.

Concernant le parcours collectif des Lions, il s'est dit fier des victoires, des succès remportés et de tout le travail accompli. "Mais je suis tout aussi fier de chaque défaite, car même dans ces moments-là, j'ai tout donné pour ce maillot", a-t-il souligné.

Expliquant sa décision, le latéral gauche a évoqué la nécessité d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie professionnelle et personnelle, en accordant davantage de temps à sa carrière en club et à sa famille.

"Le temps est précieux, et certains moments ne reviennent jamais", a commenté le joueur de Galatasaray (Turquie)

Malgré son retrait de la sélection, Ismaïl Jakobs a assuré que son attachement au Sénégal demeurera intact.

"Mon aventure sur le terrain avec le Sénégal touche à sa fin, mais mon lien avec ce pays ne s'éteindra jamais. Le Sénégal m'a énormément apporté, et j'espère pouvoir, à l'avenir, lui rendre une partie de tout ce qu'il m'a donné, même en dehors des terrains de football", a déclaré le joueur de 27 ans.

Le joueur a exprimé sa reconnaissance envers le pays et la population sénégalaise.

"Sénégal, tu m'as donné la chance de vivre mes rêves. Pour cela, je te serai éternellement reconnaissant", a-t-il conclu.

Ismaila Jakobs a démarré sa carrière professionnelle en Allemagne avec le FC Cologne (2019-2021). Il a rejoint rejoint l'AS Monaco en 2021 pour un contrat de cinq ans.

Natif de la ville de Cologne, Jakobs a évolué dans les petites catégories allemandes, avant de rejoindre l'équipe nationale du Sénégal, le 16 septembre 2022. Il est sélectionné deux deux mois après, le 11 novembre, pour participer à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Jakobs a été aussi retenu dans la liste des vingt-sept joueurs sénégalais pour disputer la Coupe d'Afrique des nations 2023 en Côte d'Ivoire.

Il a remporté la CAN 2025 au Maroc.