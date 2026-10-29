Sénégal: Kébémer - Un jeune berger tué à coups de machette

Kébémer, 27 oct (APS) - Un jeune âgé de 17 ans a succombé à une blessure qui serait causée par un coup de machette qu'il aurait reçu d'un autre jeune, à Kourouff, un village situé dans le département de Kébémer (nord), a appris l'APS de sources concordantes.

D'après le père de la victime, il a été appelé à la morgue pour identifier le corps du défunt. Sur place, il a confirmé qu'il s'agissait bien de son fils, qui aurait reçu un coup de machette.

"Je ne sais pas encore ce qui s'est passé. On m'a appelé et je suis venu. J'ai vu que mon fils a été blessé au cou. Après cette identification, je me suis rendu à la gendarmerie", a-t-il dit.

Le suspect, présenté comme l'auteur présumé des faits, a été interpellé et remis à la gendarmerie de Kébémer.

La dépouille a été acheminée au centre de santé de la ville.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de la mort du jeune berger.