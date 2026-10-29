Afrique: Moscou étale son savoir-faire et ses innovations de pointe à travers un forum économique

Moscou — Un forum économique et humanitaire est organisé à Moscou dans le cadre du sommet Russie-Afrique, au rythme de rencontres mises à profit par de grands groupes industriels pour proposer aux pays africains le savoir-faire russe dans la recherche d'alternatives aux contraintes de divers ordres.

Le forum auquel participent 2 000 acteurs de divers horizons a pour principaux objectifs de développer la coopération commerciale, économique, scientifique, technique et humanitaire, ont indiqué les organisateurs.

Ils soulignent qu'il s'agit à travers son organisation de mettre en place des échanges et partages de savoir-faire visant à garantir la souveraineté technologique, la sécurité alimentaire et énergétique.

La rencontre économique vise à dynamiser la coopération multiforme entre la Russie et l'Afrique et à identifier de nouveaux axes de développement prometteurs pour les années à venir.

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Il est prévu entre mercredi et jeudi une quarantaine de sessions et tables rondes avec une centaine d'interventions sur les questions clés de la coopération entre la Russie et les pays africains, notamment le commerce, l'investissement, l'industrie, la technologie, la sécurité alimentaire et énergétique, la numérisation, la santé, l'éducation, la science, les médias et les programmes d'échanges de jeunes

Les participants auront durant deux jours dans la capitales russe l'occasion de découvrir divers types d'innovations mises en oeuvre par le secteur industriel et de recherche de la Fédération de Russie.

Il en a été ainsi dès le premier jour pour le groupe industriel russe, PAO NOVATEK, qui a proposé aux pays africains un concept de projet intégré impliquant la mise en place d'un pôle énergétique industriel reposant sur une plateforme gravitaire faisant office simultanément quai, d'installation de stockage de GNL, d'unité de regazéification et de centrale électrique d'une capacité allant jusqu'à 1 GW.

Selon le président du conseil d'administration de cette firme russe, Serguëi Soloviev, a parlé d'une "technologie, unique au monde, qui offre une solution à la précarité énergétique des pays enclavés".

Il a expliqué que la plateforme de 290 mètres de long sur 70 mètres de large, peut être installée à une profondeur maximale de 13 mètres et ne nécessite ni dragage ni infrastructure portuaire.

"Elle peut traiter jusqu'à 7 millions de tonnes de GNL par an (10 milliards de mètres cubes)", a avancé M. Soloviev, tout en signalant que pendant sa construction au chantier naval, seules les autorisations sur site et le raccordement au réseau sont nécessaires.

Sa mise en service, trois mois seulement après son installation, permet à un pays côtier africain de devenir une porte d'entrée énergétique de toute une région, tandis que les pays enclavés reçoivent du gaz et de l'électricité sans avoir besoin de leurs propres ports", a-t-il fait valoir.

L'homme d'affaire russe vante une technologie pouvant permettre au continent de lever une bonne partie de ses contraintes énergétiques. D'autant plus, a-t-il rappelé, que plus de 550 millions de personnes en Afrique subsaharienne n'ont pas accès à l'électricité (soit environ 86 % du déficit mondial).

Il a dans le même temps assuré que le marché africain du GNL (Gaz naturel liquéfié) atteindra 20 à 30 millions de tonnes par an dans un avenir proche, et que la quasi-totalité de cette demande n'est pas encore satisfaite par les contrats ou les terminaux.

"La technologie des plateformes gravitaires, développée par NOVATEK dans l'Arctique, permet d'assurer un approvisionnement énergétique rapide et abordable pour les côtes africaines", a-t-il soutenu.

Pour ses organisateurs, le Forum économique et humanitaire Russie-Afrique traduit l'engagement de la Russie et des pays africains à développer un dialogue d'égal à égal, fondé sur des intérêts mutuels et des perspectives de développement à long terme.

"Sa tenue en marge du Sommet Russie-Afrique permet d'aligner l'agenda politique sur sa mise en oeuvre concrète, notamment les feuilles de route, les accords et les projets pilotes qui produiront des résultats tangibles pour les économies et les secteurs sociaux africains dans un avenir proche", ont-ils indiqué dans un document rendu public.