Sénégal: Plus de 400 millions de FCFA mobilisés pour l'indemnisation des impactés de l'Agropole centre

Kaolack — Plus de 400 millions de francs CFA ont été mobilisés pour indemniser les personnes impactées par la réalisation des parcs agro-industriels du projet Agropole centre, dont les travaux de construction devraient s'accélérer à partir de janvier prochain, a indiqué mercredi à Kaolack (centre) Babou Dramé, coordonnateur national de la Cellule d'exécution des projets agropoles Sud et Centre.

Il a précisé que ces fonds sont consacrés à la compensation des dommages subis par les personnes impactées."À cet effet, cinq personnes affectées ont déjà été indemnisées dans la commune de Taïba Niassène et les autres paiements sont en cours", ajoute-t-il.

M. Dramé prenait part au forum de mise en relation des acteurs des chaînes de valeur agricoles, initié en vue de faciliter la commercialisation des productions et d'accroître durablement les revenus des producteurs.

Selon lui, les travaux du parc agro-industriel de Taïba Niassène devraient démarrer au début du mois de novembre, après la libération des emprises par les personnes concernées, notamment après la récolte de leurs productions agricoles.

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Il a également indiqué que le parc agro-industriel de Mbellacadiao, dans la région de Fatick, aménagé avec l'appui de l'Agence belge de développement (Enabel), "est entièrement viabilisé".

"La construction des bâtiments destinés à accueillir les entreprises reste toutefois à réaliser", ajoute-t-il.

S'agissant des parcs agro-industriels prévus dans le cadre des financements de la Banque africaine de développement (BAD), il a indiqué que le processus de passation des marchés a été réorienté vers une nouvelle approche qui prévoit la livraison des infrastructures clé en main.

"Les marchés concernés devraient être attribués au début de l'année prochaine, en vue d'un démarrage effectif des travaux", a dit le coordonnateur national.

Concernant les autres parcs agro-industriels, notamment ceux prévus dans les régions de Diourbel et de Kaffrine, il a renseigné que les dossiers de marchés sont en phase d'attribution et les contrats devraient être signés après l'accomplissement des formalités administratives et financières nécessaires.

Babou Dramé a plaidé à cette occasion pour une mobilisation accrue des producteurs et un renforcement des partenariats entre les organisations paysannes et les entreprises agro-industrielles, notamment à travers des rencontres entre opérateurs économiques et producteurs.

Pour lui, "la mise en place d'un tissu agro-industriel performant constitue un enjeu majeur pour la réussite des agropoles, en contribuant à la dynamisation de l'économie locale, à la valorisation des productions agricoles et à l'augmentation durable des revenus des acteurs des chaînes de valeur".

L'Agropole centre s'étend sur les régions de Fatick, Diourbel, Kaolack et Kaffrine.