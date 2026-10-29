Sénégal: Kaolack - L'ANCAR mise sur la mise en relation des acteurs pour faciliter l'accès des producteurs aux marchés

Kaolack — L'antenne de l'Agence nationale de conseil agricole et rural (ANCAR) pour le bassin arachidier sud a organisé un forum de mise en relation des acteurs des chaînes de valeur agricoles, mercredi, à Kaolack (centre), en vue de faciliter la commercialisation des productions et d'accroître durablement les revenus des producteurs.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la deuxième phase du projet de renforcement des capacités des petits exploitants (SHEP2).

Cette rencontre B2B (business-to-business), organisée en partenariat avec l'agropole centre, vise à rapprocher les organisations de producteurs des autres acteurs du secteur, fournisseurs d'intrants et de matériels agricoles, entreprises de transformation, commerçants, acheteurs et institutions financières, afin de favoriser les échanges commerciaux et de lever les contraintes qui entravent la valorisation des produits agricoles.

"L'objectif est de permettre aux producteurs de prendre leurs décisions sur la base des informations du marché", a expliqué le directeur de zone de l'ANCAR pour le bassin arachidier sud, Serigne Modou Mbaye.

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Il a indiqué que cette démarche s'inscrit dans l'approche SHEP, un projet financé par l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), qui consiste à orienter les activités agricoles en fonction de la demande du marché, en encourageant les producteurs à recueillir des informations sur les débouchés avant de choisir leurs cultures et d'élaborer leurs calendriers culturaux.

Selon lui, cette approche, diffusée par l'ANCAR depuis 2017, permet aux exploitants de mieux adapter leur production aux exigences des acheteurs, notamment en matière de qualité, de calibre, de semences et de volumes demandés.

Selon M. Mbaye, les producteurs ont besoin de nouer des relations avec les différents intervenants des chaînes de valeur pour accéder aux informations et aux services nécessaires à l'amélioration de leurs exploitations

Il a notamment insisté sur l'intérêt de ces rencontres pour réduire les asymétries d'information entre les acteurs, faciliter l'approvisionnement en intrants et en équipements agricoles et identifier des solutions aux difficultés de commercialisation et de financement.

L'objectif poursuivi est de permettre aux organisations de producteurs de répondre aux besoins des futures unités de transformation, en tenant compte des exigences de qualité, des volumes recherchés et des périodes d'approvisionnement.

Le président de la coopérative Pastef de Keur Samba Guèye, El Hadji Bitèye, a salué cette initiative, estimant qu'elle permet aux producteurs de mieux connaître les besoins du marché et de faciliter l'écoulement de leurs produits agricoles et horticoles.

Il a également mis en avant les résultats obtenus grâce au projet SHEP2, qui a contribué, selon lui, à l'adoption de nouvelles techniques culturales et à l'amélioration de la productivité des exploitations.