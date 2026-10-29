Sénégal: Un lot de médicaments remis au poste de santé de Tatenne sérère

Tatenne sérère : 28 oct (APS) - La commune de Notto Diobasse a remis, mercredi, un lot de médicaments d'une valeur estimée à plus de 800.000 de francs CFA au poste de santé du village de Tatenne sérère, a constaté l'APS.

Les médicaments acquis en collaboration avec le groupe pharmaceutique Teranga pharma, ont été réceptionnés.

"Il y a quelques semaines, nous avions procédé à l'inauguration de ce poste de santé", a rappelé le maire de la commune de Notto Diobasse, Alioune Sarr.

Pour lui, aucun Sénégalais ne doit être privé de soins de santé, en raison de son lieu d'habitation ou de son manque de moyens.

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C'est cet état d'esprit qui a, selon lui, motivé la municipalité de Notto-Diobasse à relever le défi de l'accès à une santé de proximité, au profit de plus de 4 000 habitants de la Tatenne.

Selon l'édile, la commune a construit l'infrastructure avec l'appui d'un fils de la localité, qui a mobilisé les équipements.

La commune a noué un partenariat avec le groupe Teranga pharma qui, en plus des médicaments, a offert des produits essentiels et des équipements complémentaires, pour permettre à la structure de démarrer ses activités.

Pour M. Sarr, le développement local place la dignité de la personne humaine au coeur de ses actions.

Il a souligné l'impact de ce poste de santé et des médicaments offerts sur le vécu des populations de la commune.