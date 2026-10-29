Sénégal: Santé communautaire - La formation, le statut et la rémunération des agents au coeur de la réforme engagée par l'État

Dakar — La réforme de la politique nationale de santé communautaire vise à revoir la formation, le statut et la rémunération des agents communautaires, afin de renforcer leur professionnalisation et améliorer leurs conditions de travail et leur traitement salarial, a indiqué, mercredi, le directeur général de la Santé, Dr Youssouph Tine.

"L'ambition de l'État du Sénégal, c'est aujourd'hui de faire une réforme globale et holistique, qui devrait permettre de définir le statut des différentes catégories d'acteurs communautaires, leurs rôles et leurs responsabilités, ainsi que les modalités de leur prise en charge financière", a-t-il déclaré.

Il s'exprimait ainsi lors de la première réunion du comité de pilotage de la réforme de la politique nationale de santé communautaire, organisée par la direction générale de la Santé.

"L'ambition, ce n'est plus de rester uniquement dans le bénévolat, c'est d'avoir des acteurs communautaires professionnalisés, formés à travers nos institutions de formation, mais également les universités", a souligné le directeur de la Santé.

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Selon lui, les réflexions sur la réforme de la politique nationale de santé communautaire porteront également sur la formation certifiante, l'élaboration de programmes adaptés aux besoins sanitaires actuels et la définition d'un cadre légal encadrant l'exercice des activités communautaires.

Il dans le même temps fait savoir que la cartographie des acteurs communautaires, toujours en cours, a permis d'en recenser 48 344 à travers le pays.

"Ces acteur jouent un rôle essentiel dans la prévention et la promotion de la santé auprès des populations, mais sont confrontés à plusieurs difficultés, notamment l'absence d'un statut juridique harmonisé, le manque de formations certifiantes et l'irrégularité de la rémunération", a toutefois relevé Dr Youssouph Tine.

Le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Leroux Dramé, qui présidait la rencontre au nom du ministre, a souligné la nécessité de repositionner la santé communautaire en pilier de la couverture sanitaire universelle.

Il a notamment insisté sur le renforcement de la gouvernance, l'amélioration de la qualité des services, la pérennisation du financement et une meilleure appropriation de la réforme par les communautés.

Le diagnostic stratégique présenté lors de la réunion a fait ressortir des insuffisances dans la gouvernance, le financement et l'intégration des interventions communautaires au système de santé, a-t-il indiqué.

C'est tout le sens, selon lui, de la réforme dont l'objectif est de renforcer la gouvernance de la santé communautaire, améliorer la qualité des services et leur financement et développer la digitalisation des données sanitaires.

Elle entend également corriger les insuffisances relevées dans la politique nationale adoptée en 2013, en privilégiant un modèle associant l'État, les collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers.