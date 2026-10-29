Sénégal: JOJ - La Marine nationale assure être prête à sécuriser les épreuves nautiques à Saly

Mbour — Le dispositif de sécurité maritime mis en place pour les épreuves nautiques des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 est opérationnel, a assuré, mercredi, le chef d'état-major de la Marine nationale, le contre-amiral Abdou Sène, à trois jours du début de la compétition.

"Je pense que tout est fin prêt. Le dispositif est déjà en place. Je viens d'ailleurs d'inspecter l'ensemble de ses éléments et de ses composantes", a-t-t-il déclaré.

Le contre-amiral Abdou Sène s'exprimait à l'issue d'une visite de la base installée à l'hôtel des Cocotiers, d'un patrouilleur et des installations des JOJ à Saly, où il a inspecté les différentes composantes du dispositif.

"Notre dispositif repose globalement sur trois objectifs", a indiqué le chef d'état-major de la Marine nationale, citant "la sécurisation de l'espace maritime réservé aux activités nautiques, le soutien aux sapeurs-pompiers en cas d'urgence et l'appui technique au Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ)".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Le premier consiste à mettre en place une zone d'exclusion, une zone d'interdiction destinée à empêcher toute personne étrangère au dispositif d'interférer dans les activités nautiques organisées dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse", a-t-il expliqué.

Pour assurer cette mission, "'nous avons déployé un patrouilleur de haute mer, capable de prendre en charge toute problématique de sécurité au large de Saly", a précisé le contre-amiral Abdou Sène.

"Un deuxième rideau, plus resserré, est également constitué d'embarcations rapides et de vedettes de la gendarmerie, de la police, des douanes et de la Marine nationale, afin de mieux sécuriser l'espace opérationnel des Jeux", a-t-il ajouté.

Abordant le volet médical, le chef d'état-major de la Marine nationale a indiqué que "nous avons mis en place une antenne médicale à bord du patrouilleur, ainsi qu'une autre à terre, au niveau des éléments des forces spéciales, qui sont logés, ici, dans cet hôtel".

"Un incident peut survenir à tout moment. Nous devons donc être en mesure d'intervenir rapidement", a-t-il souligné, insistant sur "la nécessité de disposer de moyens permettant une prise en charge rapide des éventuelles urgences".

Concernant l'appui technique au COJOJ, le contre-amiral a assuré que la Marine nationale a mobilisé des embarcations pour faciliter le déroulement des épreuves nautiques.

"Nous avons notamment mis des embarcations à sa disposition pour assurer le transport des arbitres et des contrôleurs", a-t-il fait savoir.

Les préparatifs ont également porté sur l'aménagement des infrastructures et la sécurisation du plan d'eau. "Dans ce cadre, nous avons notamment aménagé un ponton qui n'existait pas auparavant et qui permet désormais aux embarcations d'accoster", a expliqué le contre-amiral Abdou Sène.

Il a également fait état d'opérations de reconnaissance sous-marine menées en amont de la compétition. "Nous avons également mené des opérations de blanchiment. Nos plongeurs sont intervenus sous l'eau pour détecter d'éventuels éléments susceptibles de compromettre la sécurité des athlètes au niveau de ce plan d'eau", a-t-il indiqué.

"C'est l'ensemble de ces moyens que nous avons déployés et dont nous avons vérifié l'effectivité afin d'assurer la sécurité des activités nautiques pendant les JOJ", a conclu le chef d'état-major de la Marine nationale.