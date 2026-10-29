Sénégal: Un centre de formation aux métiers des énergies renouvelables ouvre ses portes à Dakar

Dakar — Le Green Energy Training Center (GETC), spécialisé dans la formation aux métiers des énergies renouvelables et inauguré mercredi à Dakar, veut former 1 700 apprenants et professionnels au cours des trois prochaines années.

Le GETC a été créé par Energeco, une entreprise sénégalaise fondée en 1982 et spécialisée dans les énergies conventionnelles et les énergies renouvelables, la construction et la transformation agricole.

Le GETC est un investissement de 2 millions d'euros, soit 1,3 milliard de francs CFA. L'investisseur, Libasse Niang, a bénéficié d'une subvention de la banque publique allemande KfW de l'ordre de 49 % de l'investissement global.

Cette subvention a été acquise grâce au ministère fédéral allemand chargé de la Coopération économique et du Développement.

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"Nos entreprises cherchent des techniciens qualifiés [...] Les jeunes préparent leur avenir. Notre centre a été créé pour relier ces deux besoins", a expliqué M. Niang lors de la cérémonie d'inauguration du GETC.

Mamadou Camara Fall, le secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle

Le centre va apprendre aux bénéficiaires de ses formations des métiers répartis entre sept filières. Il dispose de 10 formateurs et de plateaux techniques installés sur une superficie de 1 200 mètres carrés.

"Le Sénégal a choisi d'avoir un mix énergétique propre et durable. Aucune transition énergétique ne peut réussir sans des [...] systèmes solaires photovoltaïques et des installations performantes", a souligné Libasse Niang pour montrer la détermination du Green Energy Training Center à relever les défis liés à la formation aux métiers des énergies renouvelables.

Les bénéficiaires de la formation dispensée par le GETC vont travailler dans les entreprises tout en poursuivant leur apprentissage au sein du centre, lequel va les aider à trouver un emploi en même temps, selon M. Niang.

"La formation professionnelle et technique n'est pas uniquement un moyen d'acquisition de compétences. C'est aussi un levier stratégique d'insertion professionnelle", a dit Mamadou Camara Fall, le secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle.

Kai Baldow, l'ambassadeur d'Allemagne au Sénégal

Le GETC a la volonté de former ses apprenants et de soutenir leur insertion professionnelle, a confirmé M. Fall.

"Le Green Energy Training Center va participer à la préparation des compétences nécessaires à notre transition énergétique, au renforcement de notre autonomie énergétique et technologique, au développement d'une économie productive, innovante et durable", a assuré Libasse Niang.

D'après Kai Baldow, l'ambassadeur d'Allemagne au Sénégal, la formation que va dispenser le GETC correspond aux "besoins concrets" du Sénégal, concernant les métiers des énergies renouvelables.

"Le GECTC s'appuie sur un réseau de partenaires académiques au Sénégal et en Allemagne", a-t-il signalé.