Sénégal: Tambacounda - Timbuktu Institute et le Réseau Média s'allient pour lutter contre la désinformation, les conflits communautaires et l'extrémisme violent

Tambacounda — Timbuktu Institute, un centre de recherche africain pour la paix et Réseau Média, une organisation regroupant des journalistes, des influenceurs et des animateurs ont signé, mercredi, à Tambacounda (est), un mémorandum d'entente destiné à renforcer leur coopération dans la lutte contre la désinformation, les conflits intercommunautaires et l'extrémisme violent.

Conclu pour une durée initiale de trois ans renouvelable, dans le cadre des activités de recherche-action et de prévention des conflits du Timbuktu Institute, cet accord vise, selon un communiqué, à consolider les capacités des acteurs locaux de l'information et de la communication et à promouvoir des mécanismes de résilience ancrés dans les réalités communautaires.

"La région de Tambacounda, située au carrefour du corridor Dakar-Bamako et à proximité des frontières avec le Mali, la Guinée et la Gambie, fait face à diverses vulnérabilités liées notamment aux répercussions de l'insécurité sahélienne, aux activités illicites transfrontalières et aux tensions autour des ressources", lit-on dans le texte.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La même source signale que dans cet environnement, la circulation de rumeurs et de contenus trompeurs, notamment par les réseaux sociaux et les messages vocaux en langues nationales, peut exacerber les tensions et fragiliser les relations entre communautés.

"Ces enjeux soulignent l'importance des médias de proximité et des acteurs communautaires dans la vérification de l'information, la sensibilisation des populations et la prévention des conflits", ajoute-t-elle.

Le mémorandum prévoit un ensemble d'actions conjointes visant à renforcer les capacités des médias et des acteurs communautaires en matière de vérification des faits, de journalisme sensible aux conflits, de sécurité numérique et d'éducation aux médias.

Il prévoit notamment la mise en place d'un réseau régional de vérification de l'information réunissant des radios, des correspondants de presse et des jeunes relais des départements de Goudiry, Tambacounda et Koumpentoum.

Les deux parties entendent également contribuer à l'élaboration d'une charte locale de couverture médiatique des incidents sécuritaires et des sujets sensibles, ainsi qu'au développement d'émissions de sensibilisation en langues nationales consacrées au vivre-ensemble, à la prévention des conflits et à la valorisation des mécanismes communautaires de médiation.

La coopération portera également sur le renforcement des mécanismes d'alerte précoce, le partage d'analyses relatives aux dynamiques informationnelles locales et la participation des acteurs du Réseau MEDIA/PCIEV aux activités de recherche de terrain de Timbuktu Institute, selon les modalités convenues entre les deux parties.

Les analyses de l'Observatoire des réseaux sociaux de Timbuktu Institute pourront ainsi contribuer à une meilleure compréhension des phénomènes de désinformation et à l'adaptation des initiatives de prévention aux réalités du terrain, indique le communiqué.

Une attention particulière sera accordée au respect de l'indépendance éditoriale des membres du Réseau Média, au pluralisme de l'information et à la prévention de toute forme de stigmatisation fondée sur l'appartenance ethnique, religieuse ou communautaire, ajoute le texte.

Le partenariat entend promouvoir une approche responsable de l'information, fondée sur la vérification des faits, le respect de la dignité des personnes et la liberté de critique. À cet effet, un comité de pilotage réunissant des représentants de Timbuktu Institute et du Réseau Média pour la lutte contre la désinformation, la prévention des conflits et de l'extrémisme violent avec une représentation des trois départements concernés, assurera le suivi des activités et l'élaboration d'un plan d'action annuel.

À travers le mémorandum, Timbuktu Institute et Réseau Média entendent contribuer au renforcement de la résilience informationnelle et à la consolidation de la paix dans la région de Tambacounda à travers la mobilisation des ressources locales, la participation des acteurs de proximité et la promotion d'une information fiable et respectueuse de la diversité des communautés.