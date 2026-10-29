Sénégal: Saint-Louis - L'adjoint au préfet salue les efforts pour l'amélioration de la nutrition des populations

28 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — L'adjoint au préfet du département de Saint-Louis, Abdoukhadre Dieylani Bâ, a salué, mercredi, les efforts de l'Organisation non gouvernementale Eau, Vie et Environnement (EVE) et de ses partenaires, en faveur de l'amélioration de la situation nutritionnelle des populations.

"Je voudrais saluer l'engagement de l'ONG Eau, Vie et Environnement du Conseil national de développement de la nutrition et de la Fondation espagnole +Nous Cims+ pour leurs efforts en faveur de l'amélioration de la situation nutritionnelle des populations", a-t-il déclaré.

L'autorité administrative intervenait à l'ouverture d'une réunion statutaire du Comité départemental de développement de la nutrition (CDDN), tenue au Lycée technique André Peytavin (LTAP).

A cette occasion, l'adjoint au préfet du département de Saint-Louis a souligné l'importance de la nutrition, qui constitue un enjeu majeur de santé publique et de développement humain.

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"Elle conditionne la croissance des enfants, la santé des mères, les capacités d'apprentissage et la productivité des populations", a-t-il notamment dit.

Le chargé de projet à l'ONG EVE, Moustapha Fall, a évoqué, entre autres, l'objectif de la réunion statutaire du CDDN, qui s'est tenue dans le cadre du projet d'appui à la gouvernance multisectorielle de la nutrition.

Il a également procédé à la présentation du Plan stratégique du développement de la nutrition (PSDN), la Stratégie de la gouvernance territoriale de la nutrition et la politique nutritionnelle.

Le projet d'appui à la gouvernance multisectorielle de la nutrition 2026-2027, d'un coût global d'environ 171 millions de francs CFA, est actuellement dans une phase expérimentale.

La Fondation privée espagnole Nous Cims, basée au Barcelone en assure le soutien financier.

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