Ethiopie: Le partenariat stratégique entre le pays et la Russie permettra de diversifier les sources d'énergie - Le Premier ministre Abiy

29 Octobre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy a déclaré que le partenariat stratégique entre l'Éthiopie et la Russie permettrait de diversifier les sources d'énergie, d'accélérer la prospérité de l'Éthiopie et de renforcer plus que jamais les liens bilatéraux.

Le Premier ministre s'est réjoui de prendre la parole lors du 3e Sommet Russie-Afrique à Moscou, ajoutant que l'engagement collectif et la coopération sont essentiels pour garantir que ces décisions historiques débouchent sur des résultats concrets.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy a souligné que l'Éthiopie continuait de s'appuyer sur trois piliers essentiels à son développement national et à sa prospérité durable : la sécurité alimentaire et la productivité, un approvisionnement énergétique fiable, ainsi que le transfert de compétences et de savoir-faire.

Il a ajouté que les relations diplomatiques avec la Russie remontaient à plus d'un siècle et reposaient sur le respect mutuel et des intérêts communs. Afin de renforcer cette amitié historique, l'Éthiopie collabore activement avec la Russie à la construction d'une centrale nucléaire de niveau mondial.

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