Afrique de l'Est: L'ancien Premier ministre Hailemariam estime que la quête d'un accès à la mer par l'Éthiopie est justifiée

Addis Ababa — La quête d'un accès durable à la mer par l'Éthiopie est une aspiration nationale rationnelle et indéniable qui devrait être abordée par le dialogue et la négociation, a déclaré l'ancien Premier ministre Hailemariam Desalegn.

Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, Hailemariam a indiqué que la question centrale ne devait pas être de savoir si l'Éthiopie avait besoin d'un accès à la mer, mais comment le pays pouvait l'obtenir pacifiquement grâce à des accords mutuellement avantageux.

Il a souligné que l'Éthiopie, avec une population d'environ 130 millions d'habitants, une économie en pleine croissance et un vaste territoire, est le pays enclavé le plus peuplé au monde.

Il a qualifié la perte d'un accès maritime direct de « cicatrice historique » qui continue d'influencer les intérêts économiques et stratégiques du pays.

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L'ancien Premier ministre a également remis en question les circonstances géographiques qui ont privé l'Éthiopie d'un accès direct à la mer Rouge malgré sa proximité, estimant que cette question méritait d'être examinée avec sérieux.

Il a fait remonter l'accord régional actuel à la ruée européenne vers l'Afrique dans les années 1880, affirmant que laisser cette question en suspens reviendrait à transmettre ce défi d'une génération à l'autre.

Selon lui, l'histoire, la géographie, la culture et le droit sont des éléments importants à prendre en compte dans les discussions sur les intérêts maritimes de l'Éthiopie, en particulier le rôle de l'accès à la mer dans le commerce, le développement économique et l'intégration régionale.

Il a en outre exhorté les pays voisins à considérer les aspirations de l'Éthiopie dans le contexte d'une croissance économique partagée, de la paix et de la sécurité, soulignant la nécessité de trouver une solution qui serve les intérêts de la région et des générations futures.

« L'accès à un débouché sur la mer doit être considéré comme un catalyseur essentiel du développement régional commun », a-t-il souligné, appelant à des discussions constructives afin de trouver une solution mutuellement avantageuse.

Hailemariam a également averti que l'opposition aux aspirations maritimes de l'Éthiopie découle d'une intention malveillante visant à saper le rôle de pilier du pays et son statut de puissance régionale.

Faisant le parallèle avec les tensions régionales passées, il a rappelé comment l'Égypte avait auparavant fait valoir que le remplissage du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne porterait gravement atteinte aux intérêts des pays en aval et avait exigé un délai de vingt ans, alors que le remplissage a finalement été mené à bien en quatre ans et que l'Égypte a finalement reçu davantage d'eau.

Les parties prenantes devraient aborder la question de l'accès à la mer avec réalisme et rechercher une solution pacifique favorisant le développement commun et la stabilité régionale, plutôt que d'agir sous l'emprise de craintes infondées, a-t-il conclu en citant un proverbe traditionnel : « Un chien poursuivi par une hyène au clair de lune n'osera pas sortir de jour. »