Soudan: Le Premier Ministre rencontre une délégation de l'EASF

Le Premier Ministre, Dr Kamel Idris, a accueilli aujourd'hui une délégation de la Force en Attente de l'Afrique Orientale (EASF), conduite par le directeur de la force, général de brigade Ronald Rwivanga, accompagné de plusieurs membres du Conseil des hauts responsables de l'EASF, en présence du ministre de la Défense, général Hassan Daoud Kabron.

Dans une déclaration à la presse, le directeur de la Force en Attente de l'Afrique Orientale a dit que la réunion a examiné les dispositions nécessaires pour que le Soudan assume la présidence du Bureau des organes des politiques de l'EASF pour l'année prochaine, soulignant que ce bureau est l'un des trois organes qui gèrent la Force en Attente de l'Afrique Orientale.

Il a indiqué que cette décision a été prise lors de la dernière réunion des organes des politiques à Kampala, exprimant ses remerciements et son appréciation à propos de l'accord du gouvernement soudanais d'assumer ce poste.

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Il a précisé que leur évaluation de la situation sécuritaire dans le pays a confirmé la capacité du gouvernement soudanais à assumer la présidence du Bureau, soulignant que ce pas s'inscrit dans le cadre de la solidarité avec le Soudan, considéré comme l'un des États membres ayant participé efficacement au développement de l'institution depuis sa création.

Le général de brigade Rwivanga a indiqué que cette visite a affirmé la capacité du gouvernement soudanais à gérer ses institutions nationales et à diriger le peuple, ainsi que sa disposition à aller en avant pour la reconstruction après la guerre qui a causé la destruction de nombreuses infrastructures, affirmant leur pleine solidarité avec le gouvernement soudanais dans ses efforts visant à reconstruire la patrie.